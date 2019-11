Death Stranding erscheint im Epic Games Store – und gleichzeitig bei Steam

Death Stranding erscheint nicht mehr nur exklusiv für PlayStation 4, wie wir seit einigen Tagen wissen. Die Veröffentlichung für PCs war längst ein offenes Geheimnis und wurde kurz vor dem Release des PS4-Spiels bestätigt. Unter den Ankündigungsbeiträgen dazu in den sozialen Netzwerken wurden sofort Stimmen und Forderungen laut, Publisher 505 Games solle die PC-Version bitte, bitte nicht exklusiv im Epic Games Store veröffentlichen.

Auch nach Überarbeitung der Store-Front ist der Epic Games Store weiterhin aus verschiedensten Gründen in der Kritik. Death Stranding wird kein Grund dazu sein. 505 Games gab nun nämlich bekannt, dass Death Stranding simultan sowohl im Epic Games Store als auch bei Steam erscheinen wird. Na, Kojima sei Dank!

Im Epic Games Store könnt ihr euch Death Stranding schon vorbestellen*.

Death Stranding erschien am 8. November 2019 für PS4 u. a. als Special Edition* und limitiertes PlayStation-4-Pro-Bundle* für PlayStation 4. Die PC-Version folgt im Frühsommer 2020. In der Famitsu erzielte das Spiel den 26. „Perfect Score“ seit Bestehen. Gleichzeitig ist es Hideo Kojimas viertes Spiel mit der begehrten vollen Punktzahl des Magazins.

Mit Norman Reedus (The Walking Dead) als Sam Porter Bridges in der Hauptrolle versetzt Death Stranding die Spieler in die nahe Zukunft, in der eine Reihe mysteriöser Explosionen den Planeten verwüstet und eine Welle von übernatürlichen Vorfällen ausgelöst hat, die man „Death Stranding“ nennt. Seither suchen außerweltliche Kreaturen den Planeten heim und es droht ein Massensterben. Nun liegt es an Sam, durch verödete Wüstenlandschaften zu reisen, um die Menschheit vor der drohenden Auslöschung zu bewahren.