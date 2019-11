Perfekt? Death Stranding räumt zumindest den „Perfect Score“ der Famitsu ab

Die Famitsu ist wohl selbst weniger Japan-affinen Videospielfans ein Begriff. Das Magazin ist legendär, genauso wie die Famitsu-Bewertungen. Auf die natürlich schon immer niemand etwas gibt, aber die trotzdem immer wieder kommuniziert und beachtet werden.

Seit jeher testen dabei vier Redakteure des Magazins ein Spiel und vergeben zwischen 0 und 10 Punkten. Diese werden dann summiert zu einem X/40-Score. Tritt der seltene Fall ein, dass alle vier Redakteure zehn Punkte vergeben, dann spricht man vom „Famitsu Perfect Score“. Und das erregt immer wieder Aufsehen.

Das 26. Spiel in 28 Jahren

Einerseits, weil es „perfekte“ Spiele natürlich eigentlich nicht gibt. Möchte man meinen. Aber die Liste der „Perfect Score“-Games ist in 28 Jahren auf nur 25 Spiele angewachsen und die Famitsu vergibt den „Perfect Score“ nach wie vor nur sehr gewählt. Er ist bis heute eine Auszeichnung. Und seit dieser Woche gibt es das 26. Spiel in dieser Liste: Death Stranding von Hideo Kojima.

Es ist der erste „Perfect Score“ seit 2017, zuletzt räumte Dragon Quest XI ab. 2018 gab es gar keinen „Perfect Score“ und in diesem Jahr bisher auch noch nicht. Für Hideo Kojima ist es allerdings schon die vierte perfekte Auszeichnung der Famitsu nach Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid: Peace Walker und Metal Gear Solid V.

Tomorrow is in your hands…

Morgen ist es so weit. Dann liegt die Zukunft auch in euren Händen und ihr könnt Death Stranding in einer Standard-Version, Special Edition* und Collector’s Edition* erwerben. PC-Spieler müssen sich noch bis zum Frühsommer 2020 in Geduld üben.