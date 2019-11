Japanische Verkaufscharts: Persona 5 Royal und Luigi’s Mansion 3 starten durch

Persona 5 Royal ist in Japan erschienen, das merkt man nicht nur daran, dass sich Atlus endlich auch auf Persona 5 Scramble konzentriert, sondern auch daran, dass Persona 5 Royal die Spitze der neuen japanischen Verkaufscharts eroberte. Über 200.000 Mal konnte sich die erweiterte Fassung von Persona 5 verkaufen, ein beachtlicher Wert.

Luigi’s Mansion 3 bleibt da als zweiter Neueinsteiger in der Verkaufswoche 28. Oktober bis 3. November 2019 nur der zweite Rang. Ring Fit Adventure zeigt Ausdauer und bleibt auf Rang 3. Dahinter landet Vorwochensieger Call of Duty: Modern Warfare.

Nintendo Switch landet wieder deutlich über 100.000 verkauften Geräten, was zu einem gewissen Teil sicherlich an Luigi’s Mansion 3 liegt, vor allem aber wohl an der der Limited Edition der Switch Lite mit Zacian- und Zamazenta-Print*, die in der vergangenen Woche bereits in Japan erschienen ist.

01./00. [PS4] Persona 5 Royal (Atlus) {2019.10.31} (¥8.800) – 201.448 / NEW

02./00. [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) – 150.649 / NEW

03./02. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 51.143 / 183.685 (-20%)

04./01. [PS4] Call of Duty: Modern Warfare (Sony) {2019.10.25} – 37.905 / 155.575 (-68%)

05./00. [NSW] Mario & Sonic at Tokyo 2020 (Sega) {2019.11.01} (¥5.990) – 19.438 / NEW

06./07. [NSW] Dragon Quest XI S (Square Enix) {2019.09.27} (¥7.980) – 8.551 / 421.548 (-23%)

07./05. [NSW] Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Marvelous) (¥5.800) – 8.266 / 90.954 (-50%)

08./09. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 7.758 / 987.202 (-10%)

09./10. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 7.233 / 2.511.662 (-8%)

10./12. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 7.109 / 3.317.305 (-2%)

11./13. [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 6.393 / 683.037 (-11%)

12./14. [NSW] Disney Tsum Tsum Festival (Bamco) {2019.10.10} (¥6.100) – 5.356 / 54.350 (-21%)

13./15. [PS4] Monster Hunter: World – Iceborne (Capcom) {2019.09.06} – 5.058 / 389.551 (-12%)

14./00. [PS4] Divinity: Original Sin II – Definitive Edition (Spike Chunsoft) (¥7.800) – 4.994 / NEW

15./00. [NSW] Resident Evil Triple Pack (Capcom) {2019.10.31} (¥6.990) – 4.768 / NEW

16./16. [NSW] Fishing Spirits: Switch Version (Bamco) {2019.07.25} (¥5.700) – 4.598 / 208.592 (-12%)

17./08. [PS4] The Outer Worlds (Take-Two) {2019.10.25} (¥6.800) – 3.618 / 14.277 (-66%)

18./18. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 3.556 / 1.433.168 (-11%)

19./19. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 3.334 / 1.139.011 (-9%)

20./17. [NSW] Zelda: Link’s Awakening (Nintendo) {2019.09.20} (¥5.980) – 3.229 / 227.595 (-32%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 119.397 (69.438)

PS4 – 8.338 (7.422)

3DS – 1.070 (1.241)

XB1 – 75 (81)

PSV – 41 (23)

via ResetEra, Bildmaterial: Persona 5 Royal, Atlus