Yakuza: Like a Dragon: Weitere Details zum neuen Kampfsystem

Erst am Donnerstag kündigte Sega im Rahmen einer Pressekonferenz Yakuza: Like a Dragon offiziell an. Vor allem die Bekanntgabe des neuen RPG-Kampfsystems wird für langjährige Fans der Reihe eine große Überraschung gewesen sein. Auf Twitter veröffentlichte Produzent Masayoshi Yokoyama nun ein paar interessante Details zum Echtzeit-Kommando-System.

Zum Beispiel wird der Ort des Kampfgeschehens, trotz runden-basierten Kämpfen, immer in Bewegung sein. Das heißt, dass die Kämpfe in Echtzeit und mitten in der Stadt ausgetragen werden ohne, dass man in einen extra Bildschirm wechselt wie es in vielen japanischen RPGs mit ähnlichem Kampfsystem der Fall ist.

Alles bewegt sich

Gerät man zum Beispiel in einen Kampf während man gerade durch eine viel beschäftigte Straße schlendert, kann es durchaus vorkommen, dass man gegen Schilder oder ähnliches läuft und ins Stolpern gerät. Auch ist es möglich, dass einen Gegner-Attacken ins Fallen bringen und auf die Straße stürzen lassen. Hier muss man dann vor allem auf den Straßenverkehr achten, denn die Autos machen nicht so schnell Halt und können dem Charakter zusätzlichen Schaden hinzufügen.

Die Reihenfolge der runden-basierten Aktionen wird in der Regel durch verschiedene Parameter wie den Status eines Charakters bestimmt. Das bedeutet jedoch nicht, dass man stets mit den gleichen Abläufen rechnen sollte. Wenn zum Beispiel ein Gegner direkt angegriffen wird kann es sein, dass auf dem Weg zu diesem ein weiterer auftaucht und die Attacke unterbricht. Genau so gut kann man aber auch mehrere Gegner zugleich angreifen, so lange man über die entsprechende Fähigkeiten verfügt.

Wie bereits in den vorherigen Teilen lassen sich auch in Yakuza: Like a Dragon verschiedene Gegenstände, wie zum Beispiel Fahrräder, im Kampf verwenden. Die Lebendigkeit im Kampfsystem rührt also hauptsächlich daher, dass das (Großstadt-)Geschehen rund um den Kampf nicht nur nicht pausiert sondern direkt mit einbezogen wird.

Yakuza: Like a Dragon soll am 16. Januar 2020 für PlayStation 4 in Japan erscheinen. Für die Veröffentlichungen in Nordamerika und Europa steht, neben dem Jahr, noch kein Datum fest.

