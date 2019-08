Songbird Symphony bekommt Handelsversion spendiert

Bildmaterial: Songbird Symphony, PQube / Joysteak

Am 25. Juli erschien Songbird Symphony als Download-Titel für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PCs Nun gab Publisher PQube Games via Twitter bekannt, dass es auch eine physische Version für die beiden Konsolen geben wird.

Die Handelsversion des Spiels soll zuerst am 20. September in Europa für Switch und PlayStation 4 erscheinen. Am 5. November wird sie auch in Nordamerika erhältlich sein. Der Publisher gab nicht bekannt, ob es zu den physischen Versionen etwaige Extras geben wird.

Birb, der verwaiste Vogel

Songbird Symphony erzählt die Geschichte des kleinen Birb, ein verwaister Vogel, der von einer Pfauenfamilie großgezogen wird. Sie entdeckte ihn bereits, als er noch im Ei war. Birb wird aber irgendwann klar, dass er anders ist als der Rest der Familie. Fortan liegt es in der Verantwortung des Spielers, mit Birb auf eine Reise der Selbstfindung zu gehen. Birb verlässt sein Nest und startet in eine Welt voller Leben.

Wenn ihr neugierig geworden seid, könnt ihr euch unseren Bericht zu Songbird Symphony durchlesen, das wir auf der letzten Gamescom anspielen durften. Eine Demo steht im Nintendo eShop sowie im PSN und auf Steam ebenfalls zur Verfügung.

via Siliconera