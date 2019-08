XIII: Remake auf 2020 verschoben

Bildmaterial: XIII, Microids / PlayMagic

Zu unserer Überraschung wurde vor wenigen Monaten ein Remake des Shooters XIII durch Publisher Microids und Entwickler PlayMagic für PCs, PlayStation 4, Xbox One und Switch angekündigt. Das ursprünglich im Jahr 2003 erschienene Spiel stach vor allem durch die damals neue Cel-Shading-Optik aus der Shooter-Masse hervor und bediente sich diverser Comic-typischer Erzählelemente wie zum Beispiel Sprechblasen.

In der Ankündigung hieß es, dass der Titel am 13. November 2019 erscheinen soll. Wie die Verantwortlichen nun bekanntgaben, kann das Datum nicht eingehalten werden: Demnach erwartet uns das Remake zu XIII erst im Jahr 2020.

In einer Stellungnahme gab der Produktionsleiter bei Microids, Francois Coulon, als Grund für die Verschiebung an, dass mehr Zeit in die Entwicklung investiert werden müsse, um am Feinschliff zu arbeiten und das bestmögliche Spiel an die Fans zu liefern.

XIII – ein Soldat ohne Gedächtnis steht unter Mordverdacht

In XIII übernehmt ihr die Rolle des gleichnamigen und traumatisierten Soldaten XIII, welcher auf mysteriöse Art sein Gedächtnis verloren hat und nun verdächtigt wird, den Präsidenten der Vereinigten Staaten getötet zu haben. XIII erwacht verwundet und ohne Gedächtnis am Strand von Brighton Beach, mit nichts außer einem kleinen Schlüssel und dem Tattoo „XIII“ auf dem Schlüsselbein.

Von nun an liegt es ganz an euch, herauszufinden was wirklich geschehen ist und wer den Präsidenten der Vereinigten Staaten ermordet hat. Die Solo-Kampagne von XIII bietet 34 Missionen voll brachialer Action im Cel-Shading-Stil und einem großen und weit gefächerten Arsenal an Waffen.

Der ältere Teaser-Trailer zum XIII Remake

via Gematsu