Monster Hunter World: Iceborne geht in die nächste Beta-Phase

Bildmaterial: Monster Hunter World: Iceborne, Capcom

Kurz vor der Veröffentlichung der Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne lädt Capcom nochmals vorher zur Testjagd. Auf PlayStation 4 läuft die finale Beta-Phase vom 30. August um 9:00 Uhr bis am 2. September um 8:59 Uhr. Danach geht es auf Xbox One vom 2. September um 9:00 Uhr bis am 5. September um 8:59 Uhr weiter.

Velkhana wartet!

Im Einzel- oder Mehrspielermodus stehen dabei insgesamt vier Quests zur Verfügung. Anfänger versuchen sich am Groß-Jagras, erfahrene Jäger nehmen es mit Banbaro auf und die fähigsten Jäger stellen sich Tigrex. Als echte Herausforderung wartet schließlich noch Velkhana.

Für jede abgeschlossene Quest gibt es zudem ein kleines Belohnungspaket, welches in der Vollversion von Iceborne beansprucht werden kann.

Monster Hunter World: Iceborne erscheint am 6. September 2019 für PS4 und Xbox One. Eine Version für PCs folgt im Januar 2020. Um Iceborne spielen zu können, wird das Hauptspiel Monster Hunter: World benötigt. Die Steelbook-Edition könnt ihr euch derzeit übrigens wieder bei Amazon sichern*.

via Capcom