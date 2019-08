Warriors Orochi 4 Ultimate für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs angekündigt

Bildmaterial: Warriors Orochi 4 Ultimate, Koei Tecmo / Omega Force

Die japanische Famitsu hat den aktuellen Teaser von Koei Tecmo und Omega Force bereits aufgelöst. Beim Projekt handelt es sich um Warriors Orochi 4 Ultimate für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs. Die PS4- und Switch-Versionen erscheinen in Japan im Dezember 2019, die PC-Version im Februar 2020 für 7.800 Yen (ca. 66,50 Euro). Wer das Grundspiel bereits besitzt, dann für 4.800 Yen (ca. 40,90 Euro) upgraden.

Das ist neu in der Ultimate-Version

In Warriors Orochi 4 Ultimate versammeln sich über 170 spielbare Charaktere aus bisherigen Spielen, Gaia wird komplett neu sein. Sie nutzt einen Hekatoncheiren als Waffe und reitet im Kampf auf dem Arm des Giganten. Sie wird als mächtiger als Zeus beschrieben. Joan of Arc kehrt aus Warriors Orochi 3 zurück.

Es soll auch neue „Sacred Treasures“ und eine kooperative Technik namens „Musou Switch Combo“ geben, welche drei Charaktere gleichzeitig angreifen lässt. Auch an der Steuerung will man arbeiten. Ebenfalls versprochen werden ein überarbeitetes User-Interface, neue Nebengeschichten und mehr. Als Producer tritt Tomohiko Sho in Erscheinung (Lead-Planner von Dynasty Warriors 3 bis 6, Director von Dragon Quest Heroes, Development-Producer von Dragon Quest Builders 2).

Unseren Test zu Warriros Orochi 4 könnt ihr bei Interesse nachschlagen.

via Gematsu