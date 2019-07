New Yakuza: Pressekonferenz findet am 29. August statt

Bildmaterial: Yakuza Online, Sega / Yakuza Studio

Erst vor kurzem gab Sega bekannt, dass mit Eri Kamataki die Besetzung der weiblichen Hauptrolle im neuen Yakuza-Teil gefunden sei. Eri Kamataki wird die Partnerin von Ichiban Kasuga mimen, der wiederum von Kazuhiro Nakaya dargestellt wird. Produzent Toshihiro Nagoshi kündigte während des Events zur Bekanntgabe der Darstellerin an, dass es am 29. August weitere Informationen zum neusten Spiel der Serie geben soll.

Am Dienstag lieferte Sega nun genauere Details: Eine offizielle Pressekonferenz wird am 29. August im UDX Theater in Akihabara, Tokyo, abgehalten. Fans aus Japan haben die Möglichkeit, das Event live vor Ort miterleben zu dürfen. Um an dem entsprechenden Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss man entweder den Tweet vom offiziellen Account teilen oder, insofern man Yakuza Online spielt, ein Teilnahme-Formular ausfüllen und versenden.

Aus allen Bewerbern werden insgesamt 30 Personen ausgewählt. Die Gewinner werden jeweils zur Hälfte aus denen gezogen, welche den Tweet teilten (und dem Account folgen) und denen, die Yakuza Online spielen und sich über das Formular bewarben.

Im März dieses Jahres kündigte Sega an, dass der nächste Teil der „neuen Yakuza-Reihe“ auf dem Weg sei. Zwar hat die zukünftig neueste Ergänzung der Serie noch keinen offiziellen Namen, geschweige denn einen ungefähren Zeitraum zur Veröffentlichung erhalten. Jedoch ist, durch die Geschichte von Yakuza Online, zumindest schon einiges über den Hauptcharakter Ichiban Kasuga bekannt.

Wir dürfen gespannt sein, was uns mit der Pressekonferenz erwartet.

via Gematsu