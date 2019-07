Kill la Kill: IF: Die Dual-Wield-Formen von Ryuko Matoi und Satsuki Kiryuin im Video vorgestellt

By

Arc System Works hat zwei weitere Charakter-Trailer zu Kill la Kill: IF veröffentlicht. In diesen Videos werden Ryuko Matoi und Satsuki Kiryuin vorgestellt, die Protagonistinnen des Spiels. Wir sehen dabei die Formen, in welcher die Damen beidhändig bewaffnet sind. Die beiden Protagonistinnen Ryuko Matoi und Satsuki Kiryuin wurden uns bereits vorgestellt in ihrer Standardform, gefolgt von Ira Gamagoori und Uzu Sanageyama, Nonon Jakuzure und Houka Inumuta sowie Nui Harime und Ragyo Kiryuin.

Kill la Kill: IF erscheint am 26. Juli 2019 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs. Falls ihr das Spiel vor dem Kauf antesten wollt, steht eine Demo für PS4 zur Verfügung, welche am 22. Juli ebenfalls für Nintendo Switch erscheint.

Ryuko Matoi (Dual-Wield)

Satsuki Kiryuin (Dual-Wield)

