Neuer Trailer zu Wing of Darkness veröffentlicht

Entwickler Production Exabilities hat einen offiziellen Trailer zum seinem blitzschnellen Himmels-Shooter Wing of Darkness veröffentlicht. Der Titel soll noch in diesem Jahr für PlayStation 4 und PCs in Japan veröffentlicht werden.

In dem Spiel steigt man dank metallischer Schwingen in die Luft und beschützt die Welt vor dunklen Mächten. Dabei steuert man die weiblichen Protagonisten nicht nur in den Kampf, sondern führt sie auch durch ihr Privatleben während sie sich an die Rolle als Beschützer der Erde gewöhnen.

via Gematsu