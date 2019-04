Octopath Traveler in Südkorea für PCs eingestuft

Bildmaterial: Octopath Traveler, Square Enix / Nintendo

In Südkorea ist eine Alterseinstufung von Octopath Traveler für PCs aufgetaucht. Das Spiel ist im letzten Juli bisher exklusiv für Nintendo Switch veröffentlicht worden und bot eine einzigartige HD-2D-Grafik. Unseren Test findet ihr hier. Mit Octopath Traveler: Champions of the Continent ist zudem ein Prequel für Mobilgeräte in der Mache.

Beginne deine Reise als einer von acht Protagonisten mit jeweils eigenen Talenten und Zielen. Wo beginnt deine Reise? Wer schließt sich dir an? Und wohin gehst du als Nächstes? All diese Entscheidungen und noch viel mehr hängt allein vom Spieler ab!

via Gematsu