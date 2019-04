E3 2019: Nintendo eröffnet offizielle Webseite zur Epxo

Bildmaterial: Nintendo-Logo

In gut zwei Monaten beginnt wieder die Electronic Entertainment Expo, kurz: E3. Einige große Publisher wie Sony und EA werden in diesem Jahr keine Präsentation zeigen und konzentrieren sich auf andere Dinge. Nicht so Nintendo. Wie auch in den vergangenen Jahren dürfen wir uns sicherlich auf eine Nintendo Direct und das Format Treehouse freuen.

Einige Details hat Nintendo nun auf der bereits eingerichteten offiziellen E3-Webseite verraten. Die eigentliche E3 beginnt erst am 11. Juni 2019. Bereits am 8. Juni veranstaltet Nintendo mehrere Turniere, darunter die Super Smash Bros. Ultimate World Championship 2019 sowie Splatoon 2 World Championship 2019. Mehr wird auf der Webseite noch nicht preisgegeben.

Wir dürfen also gespannt sein.

via Gematsu