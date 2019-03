Auch EA sagt ab: Keine Pressekonferenz auf der diesjährigen E3, dafür immerhin die EA PLAY

By

Bildmaterial: EA Play, Electronic Arts

Nach Sony hat nun auch Electronic Arts, einer der größten Publisher der Branche, die alljährliche Pressekonferenz abgesagt, die wie sonst üblich im Rahmen der E3 in Los Angeles stattfinden sollte. Anders als Sony wird man aber zumindest die EA Play abhalten.

Das Live-Event EA Play wird vom 7. bis zum 9. Juni im Hollywood Palladium in LA stattfinden. Das Event, welches kostenlos zugänglich sein wird, soll „Hands-on“-Demos kommender EA-Titel sowie nicht näher genannten „exklusiven“ Content bieten. Um auch das Publikum welches nicht vor Ort sein kann zu bedienen, will EA unter anderem in mehreren Livestreams neues Gameplay-Material und Eindrücke der Entwickler zeigen.

Über die Gründe, weshalb sich nach Sony nun auch EA von der Tradition der alljährlichen E3-Pressekonferenz verabschiedet hat, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nur spekuliert werden. Es bleibt jedenfalls spannend, wie es um die Zukunft der E3 in Los Angeles steht und ob die Messe in dieser Form noch zukunftsfähig ist. Oder ob die Industrie vor dem Start der nächsten Generation nur eine Verschnaupause nimmt…