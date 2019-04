Square Enix: Naoki Yoshidas ehemalige 5th Business Division arbeitet an einem Next-Generation-Game

By

Es gibt einige Umstrukturierungen, offensichtlich aufgrund größerer anstehender Projekte, bei Square Enix. Die zuletzt als 5th Business Division bekannte Abteilung unter der Leitung von Naoki Yoshida (Final Fantasy XIV) ist nun offiziell die „Third Development Division“ und arbeitet an einem neuen Spiel für die nächste Generation. Verheißungsvoll.

„Die neue Third Development Division, die aus ehemaligen Mitgliedern der 5th Business Division besteht, hat die Arbeit an einem neuen Projekt nach Final Fantasy XIV begonnen“, heißt es auf der Square Enix „Recruitment Page“. „Eine Herausforderung für die neue Generation“, so Yoshida.

Frühe Entwicklungsphase bereits überstanden

„Dieses Projekt hat die frühe Entwicklungsphase bereits überstanden, ebenso die Vorbereitungen für Entwicklungsumgebungen. [Das Projekt] geht nun komplett in eine großangelegte Entwicklungsphase über. Für das neue Projekt werden Entwickler gesucht, die sowohl ‚Fun‘ als auch ‚Genuss‘ und ‚Überraschungen‘ in die Welt tragen wollen. Wenn Sie den Weltmarkt herausfordern wollen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.“

Das Bild was ihr im Titel seht, schmückt die Website der 5th Business Division übrigens bereits seit 2016. Das kann nichts heißen, kann aber auch bedeuten, dass es tatsächlich ein frühes Artwork zum Spiel ist. Denn wenn das neue Projekt die Pre-Development-Phase bereits überstanden hat, ist es sicherlich schon eine Weile in Arbeit.

