MediEvil für PS4 wird ein richtiges Remake – und den ersten Trailer zum Spiel gibt es morgen

Freut ihr euch auf Halloween? Wenn nicht, dann ja vielleicht ab jetzt. Other Ocean Interactive, die Entwickler hinter MediEvil Remastered, liefern euch einen neuen Trailer, der am morgigen 31. Oktober veröffentlicht werden soll.

Diese Bestätigung kommt durch Shawn Layden, den CEO von Sony Interactive Worldwide Studios. Erst kürzlich wurde dieser für einen PlayStation Blogcast angekündigt und genau dort war er nun zu Gast, um einige Informationen zu liefern.

Remake oder Remaster?

Unter anderem gab Layden zu Protokoll, dass es sich nicht um ein Remaster handelt, sondern um ein Remake. Bisher hatte die Videospielwelt angenommen, MediEvil für PS4 wird ein Remaster. Auch auf Grundlage des ersten Trailers, der von „fully remastered“ sprach.

Einige Schlüsselelemente wie das Gamedesign und der grundsätzliche Gedanke der ursprünglichen PlayStation-Version sind die Grundlage dieses Remakes. Dabei sei wichtig, dass auch Leute mit an der Entwicklung beteiligt sind, die vor 20 Jahren beim Original dabei waren.

So soll sichergestellt werden, dass das Remake so nah wie möglich an dem ursprünglichen MediEvil dran ist. Das, was die ursprünglichen Entwickler mit dem Spiel geschaffen hatten, soll weiterhin Kerngedanke des Spieles sein. Das dürfte die Fans von MediEvil freuen.

Erst kürzlich deutete der Sprecher des Charakters Sir Daniel an, wieder mit von der Partie zu sein. An Halloween werden wir dann wohl mehr erfahren. Zumindest kriegen wir dann erste bewegte Bilder zu dem Remake.

via Gematsu