Sony verspricht ein Update zu MediEvil Remastered in den kommenden ein bis zwei Wochen

Lange war es still um das angekündigte Remaster zu dem 1998 erschienenen MediEvil. Jetzt verspricht uns Sony aber ein Update innerhalb der nächsten zwei Wochen zu liefern. Bereits vor einem Jahr, auf der PlayStation Experience, kündigte Sony MediEvil Remastered an, das eigentlich noch in diesem Jahr erscheinen soll.

In einer der letzten Ausgaben des PlayStation Blogcasts meldete sich der Social-Media-Director Sid Shuman zu Wort. Der Verantwortliche für die Social-Media-Kanäle vermeldete, dass niemand Geringeres als Shawn Layden, der CEO von Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios (kurz: SIE Worldwide Studios), demnächst im Blogcast zu Gast sein wird, um ein Update zu liefern.

Hier haben wir nochmal den Teaser-Trailer von der PSX 2017 für euch:

