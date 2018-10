Yo-kai Watch 3 erscheint im Dezember in Europa für 3DS

Bereits vor einigen Wochen wurde seitens Publisher Nintendo bekannt, dass das Rollenspiel Yo-kai Watch 3 diesen Winter in Europa erscheinen wird. Das Erscheinungsdatum der Nordamerikaner war da schon bekannt. Sie können am 8. Februar 2019 in den Genuss des Spiels kommen. Nun gab Nintendo auch den konkreten Releasetermin für Europa bekannt und erstaunlicherweise können wir den Titel sogar noch vor den Amerikanern spielen.

Nathan und Hailey auf großer Mission

So soll Yo-kai Watch 3 pünktlich zum Weihnachtsgeschäft am 7. Dezember 2018 für Nintendo 3DS in den europäischen Handel kommen. Des Weiteren gibt es auch einen neuen Trailer zum Spiel. In diesem sieht man Gameplay zu Nathan, wie er sich durch die neue Stadt St. Peanutsburg schlägt, außerdem wird die neue Heldin Hailey-Anne vorgestellt.

Yo-kai Watch 3 bietet einige Neuerungen gegenüber den Vorgängern. Wenn ihr sie kennenlernen wollt, bevor die westliche PR sie vorstellt, dann werft einen Blick in unser Artikel-Archiv zu Yo-kai Watch 3. Dort lernt ihr das „Nyan Create“-Feature kennen oder das „Zombie Night“-Minispiel. Außerdem gibt es diverse Vehikel! Ihr seid beispielsweise mit einem Einkaufswagen unterwegs, einem Floß, zu Pferd oder mit einem U-Boot.

via Gematsu