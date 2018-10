Neue Charakter-Trailer zu Warriors Orochi 4

Publisher Koei Tecmo veröffentlicht zweierlei Charakter-Trailer zu Warriors Orochi 4. Bei einem der Charaktere handelt es sich um die originale Figur Kyubi. Die fuchsige Dame hatte ihren ersten Auftritt in Warriors Orochi 3 Ultimate und tritt nun auch in Warriors Orochi 4 wieder an.

Auch der zweite Charakter ist ein Original der Reihe, dabei aber gleichzeitig auch der Antagonist und Namensgeber der Reihe selbst – Orochi höchstpersönlich. Schon seit jeher versucht er, sich mit den Mächten aus Dynasty Warriors und Samurai Warriors zu messen.

In Europa erscheint Warriors Orochi 4 am 19. Oktober für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs. In Japan konnte es bereits die Spitze der Verkaufscharts erklimmen. Zuletzt gab es auch einen Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde. Guinness World Records hat Warriors Orochi 4 offiziell als das Spiel mit den meisten spielbaren Charakteren anerkannt.

Die vereinten Helden aus dem gesamten Dynasty- und Samurai-Warriors-Universum stehen vor einer Schlacht gegen den Gott der Götter, Zeus, der das Reich der Menschheit manipuliert hat, um eine eigene Parallelwelt zu erschaffen. Die Spieler müssen acht sagenumwobene Ouroboros-Armbänder finden – doch diese beherbergen unbeschreibliche Kräfte, die sinistere Individuen zum eigenen Vorteil nutzen wollen. Die Kräfte verleihen dem Träger die Macht eines Gottes und lassen ihn eine schier unbegrenzte Menge an Magie im Kampf einsetzen sowie einzigartige physische Angriffe ausführen.

