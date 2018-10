Japanische Verkaufscharts: 24. bis 30. September 2018

In den aktuellen japanischen Verkaufscharts geht es in dieser Woche zur Abwechslung mal wieder ziemlich wild zu. In den Top 10 gibt es acht Neueinsteiger. Warriors Orochi 4 hat in der PS4-Version die Nase vorn, gut 100.000 verkaufte Einheiten reichen zum Platz an der Sonne. Die Orochi-Fans haben offenbar zumeist keine Switch, denn die Switch-Version des Spiels kommt nur auf 23.600 verkaufte Einheiten. Eine recht große Lücke!

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV erreicht mit 85.000 Einheiten den zweiten Platz, gefolgt von FIFA 19. Damit stehen drei PS4-Spiele an der Spitze der Software-Charts. Auch in dieser Woche spiegelt sich das aber kaum in den Hardware-Charts wider. PlayStation 4 kann zwar leicht zulegen, aber das gelingt auch Nintendo Switch.

01./00. [PS4] Warriors Orochi 4 (Koei Tecmo) {2018.09.27} (¥7.800) – 100.831 / NEW

02./00. [PS4] The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (Nihon Falcom) – 85.161 / NEW

03./00. [PS4] FIFA 19 (Electronic Arts) {2018.09.28} (¥7.800) – 57.772 / NEW

04./00. [NSW] Warriors Orochi 4 (Koei Tecmo) {2018.09.27} (¥7.800) – 23.660 / NEW

05./00. [NSW] Dragon Ball FighterZ (Bandai Namco) {2018.09.27} (¥6.800) – 23.202 / NEW

06./01. [PS4] Marvel’s Spider-Man (Sony) {2018.09.07} (¥6.900) – 22.751 / 266.802 (-40%)

07./00. [PS4] Utawarerumono: Zan (Aquaplus) {2018.09.27} (¥7.800) – 21.316 / NEW

08./00. [NSW] FIFA 19 (Electronic Arts) {2018.09.28} (¥5.800) – 16.200 / NEW

09./00. [NSW] The World Ends with You: Final Remix (Square Enix) (¥4.800) – 14.216 / NEW

10./03. [NSW] Minecraft (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 13.483 / 304.544 (+1%)

11./05. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 13.059 / 2.644.596 (-1%)

12./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.561 / 1.778.713 (+3%)

13./09. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 5.756 / 1.123.201 (-3%)

14./00. [NSW] Valkyria Chronicles 4 (Sega) {2018.09.27} (¥7.490) – 5.596 / NEW

15./08. [PS4] Winning Eleven 2019 (Konami) {2018.08.30} (¥7.600) – 5.137 / 114.777 (-14%)

16./15. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ’n‘ Fun! (Bamco) {2018.07.19} (¥6.100) – 4.813 / 205.355 (-6%)

17./17. [3DS] Pokémon Ultrasonne & Ultramond (Pokémon Co.) (¥4.980) – 4.785 / 1.734.235 (+7%)

18./16. [NSW] Mario Tennis Aces (Nintendo) {2018.06.22} (¥5.980) – 4.579 / 353.070 (-6%)

19./14. [NSW] Nintendo Labo Toy-Con 03 (Nintendo) {2018.09.14} (¥6.980) – 4.306 / 21.231 (-18%)

20./18. [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 4.220 / 1.821.336 (+6%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 42.957 (37.733)

PS4 – 20.406 (15.993)

3DS – 7.506 (7.100)

PSV – 2.675 (2.718)

XB1 – 75 (103)

