Shenmue: Sega arbeitete an vollständigem HD-Remake

Erst vor einigen Tagen erschienen Shenmue I & II HD Remaster. Doch bei Sega war einst durchaus mehr geplant. Wie Eurogamer berichtet, war ein vollständiges HD-Remake in Arbeit, das jedoch nie das Licht der Welt erblickte. Auch all der Hype um Shenmue 3 half da scheinbar nichts – am Ende wurde es immerhin der inzwischen veröffentlichte HD-Remaster, der fast vollständig auf die alten AM2-Assets setzt.

Eurogamer spricht von einem „umfassenden Remake“, das „komplett überarbeitetes Artwork“ im Einklang mit den „Möglichkeiten der Plattformen“ bieten sollte. Einige Zeit lang sei ein solches Spiel in Entwicklung gewesen, doch dann sei ihm wegen Budgetbeschränkungen und Entwicklungsverzögerungen der Stecker gezogen worden.

Im Video und im Artikel von Digital-Foundry-Autor John Linneman wird auch auf die konkreten technischen Verbesserungen eingegangen, die diese Entwicklung bieten wollte. Neben signifikanten Verbesserungen beim Rendering sollen auch vollständige Shadow-Maps implementiert worden sein. Texturen und das Blattwerk hätten eine viel höhere Auflösung und die Komplexität der Geometrien sei gestiegen. Flach texturierte Dachziegel seien beispielsweise zu kompletten 3D-Objekten geworden. Es wurden Lichtstrahlen hinzugefügt, ein Feature namens Ambient Occlusion, NPCs erhielten Upgrades und vieles mehr.