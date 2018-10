Warriors Orochi 4 steht im Guinness-Buch der Rekorde

Findige Videospiel-Publisher suchen im immer fülligeren Newsalltag immer wieder nach Möglichkeiten, um auf sich aufmerksam zu machen. Koei Tecmo und Warriors Orochi 4 gelingt das nun mit einem Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde. Guinness World Records hat Warriors Orochi 4 offiziell als das Spiel mit den meisten spielbaren Charakteren anerkannt. Was für eine Demütigung für alle anderen Musou-Games!

Die Auszeichnung nahm Producer Masaki Furusawa entgegen. Warriors Orochi 4 bietet nämlich 170 spielbare Charaktere, vereint aus den Dynasty- und Samurai-Warriors-Universen. Die Auszeichnung kommt dabei nicht ganz zufällig nur wenige Tage vor dem Launch. In Europa erscheint Warriors Orochi 4 am 19. Oktober für PS4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs. In Japan konnte es bereits die Spitze der Verkaufscharts erklimmen.

Die vereinten Helden aus dem gesamten Dynasty- und Samurai-Warriors-Universum stehen vor einer Schlacht gegen den Gott der Götter, Zeus, der das Reich der Menschheit manipuliert hat, um eine eigene Parallelwelt zu erschaffen. Die Spieler müssen acht sagenumwobene Ouroboros-Armbänder finden – doch diese beherbergen unbeschreibliche Kräfte, die sinistere Individuen zum eigenen Vorteil nutzen wollen. Die Kräfte verleihen dem Träger die Macht eines Gottes und lassen ihn eine schier unbegrenzte Menge an Magie im Kampf einsetzen sowie einzigartige physische Angriffe ausführen.

via Twitter