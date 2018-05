Dragon Ball FighterZ: Fusion Zamasu & Vegetto am 31. Mai

By

Am 31. Mai werden die Charaktere Fusion Zamasu und Vegetto (SSGSS) in Form von DLCs für das Fighting Game Dragon Ball FighterZ erscheinen. Die beiden gehören in das Angebot vom „FighterZ Pass“, aber können auch einzeln erworben werden, sofern man nicht im Besitz des Passes ist.

Dragon Ball FighterZ ist für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich. Dragon Ball FighterZ* ist der aktuelle Fighter von Arc System Works zur Dragon-Ball-Reihe. Falls ihr mehr über Dragon Ball FighterZ erfahren möchtet, könnt ihr gerne unseren Test dazu lesen!

via Gematsu