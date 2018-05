E3 2018: Square Enix kündigt Showcase an

Square Enix wird in diesem Jahr wieder eine Pressekonferenz zur E3 veranstalten. Heute kündigte man ein „Showcase“ an, das am 11. Juni um 10 Uhr morgens bzw. um 19 Uhr deutscher Zeit stattfindet. Beste Sendezeit also! In dem Showcase will man „aufregende News und Ankündigungen“ teilen. Die Konferenz wird via YouTube, Twitch, Mixer, Facebook und Twitter live gestreamt!

Was sind eure Tipps und Wünsche für das Event?

Ziemlich sicher darf man mit Dragon Quest XI rechnen. Und natürlich Kingdom Hearts 3. Shadow of the Tomb Raider dürfte ebenso auf der Agenda stehen wie Left Alive. Und das Final Fantasy VII Remake? Kürzlich gab es Gerüchte, das Entwicklerteam sei zurückgeworfen worden.

Die bisherigen, wichtigen E3-Termine auf einen Blick:

09. Juni 2018 – 20:00 Uhr – EA Play Showcase

10. Juni 2018 – 22:00 Uhr – Xbox Media Briefing

11. Juni 2018 – 03:30 Uhr – Bethesda E3 Showcase

11. Juni 2018 – 19:00 Uhr – Square Enix E3 Showcase

11. Juni 2018 – 22:00 Uhr – Ubisoft E3 Conference

12. Juni 2018 – 18:00 Uhr – Nintendo Video-Präsentation

via Square Enix