Neue Details rund um Nintendo Switch Online

By

Wie schon bei der Vorstellung des Geschäftsberichts versprochen, hat Nintendo neue Details zum kostenpflichtigen Online-Service Nintendo Switch Online veröffentlicht. An den Start geht das Programm wie geplant im September. Dann wird man ähnlich wie auf anderen Plattformen einen Preis bezahlen müssen, um online zu spielen. Nintendo Switch Online unterscheidet sich dabei aber sowohl in Preis als auch in Sachen weiterer Features von der Konkurrenz. Die konkreten Details dazu sind nun bekannt.

So gehören zu den wichtigsten Features von Nintendo Switch Online ein Speicherdaten-Cloud-Backup, der Voice-Chat, die NES-Spiele sowie zusätzliche Features für die Nintendo Switch Online-App. Zunächst zur Preisgestaltung des Service für Europa. Es gibt verschiedene Modelle:

Einzelmitgliedschaft

30 Tage: 3,99 Euro

90 Tage: 7,99 Euro

12 Monate: 19,99 Euro

Familienmitgliedschaft

12 Monate: 34,99 Euro

Mit der Familienmitgliedschaft können bis zu acht Besitzer eines Nintendo-Accounts Nintendo Switch Online nutzen – auch auf verschiedenen Konsolen.

Jedes zahlende Mitglied hat Zugang zu Nintendo Entertainment System – Nintendo Switch Online. Es handelt sich dabei um eine Sammlung klassischer NES-Spiele, die zu Beginn 20 Titel stark sein wird und regelmäßig erweitert werden soll. Zu den zum Start angekündigten Spielen gehören: Balloon Fight, Dr. Mario, Super Mario Bros. 3, Donkey Kong, Ice Climber, The Legend of Zelda, Mario Bros., Soccer, Super Mario Bros. und Tennis sowie zehn weitere Spiele, die noch bekanntgegeben werden.

Alle Spiele wurden dabei mit neuen Multiplayer-Optionen erweitert, mit denen Spieler zusammen oder gegeneinander antreten können oder sich beim Steuern abwechseln können. Einstige Einzelspielertitel bieten eine Zuschauer-Funktion, bei der man sich online gegenseitig abwechseln kann. Außerdem unterstützt jedes der NES-Spiele die Voice-Chat-Funktion.

Zum Speicherdaten-Cloud-Backup führt Nintendo aus:

Nutzen SpielerInnen den Service Nintendo Switch Online, werden ihre Speicherdaten leicht zugänglich für die meisten Nintendo-Switch-Spiele online via Speicherdaten-Cloud-Backup gesichert. Das wird all jene freuen, die ihre Daten wiederherstellen möchten. Sei es für den Fall, dass ihre Nintendo Switch verloren gegangen ist oder beschädigt wurde, sei es, weil sie sich eine weitere Konsole zulegen wollen.

Wer sich nicht für eine Mitgliedschaft entscheiden kann, wird ab September nicht mehr online Spiele wie Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe oder ARMS sowie zukünftige Spiele – und dazu zählt sicherlich auch Super Smash Bros. für Nintendo Switch – spielen können.

via Nintendo