Shop-spezifische Extras für Bullet Girls Phantasia

D3 Publisher hat verschiedene Extras bekanntgegeben, die man beim Kauf von Bullet Girls Phantasia nur in bestimmten Läden erhalten kann. Der 3rd-Person-Shooter, in dem Schulmädchen in einer anderen Welt landen und mit militärischem Waffenarsenal gegen Monster kämpfen, wird größtenteils mit verschiedener Unterwäsche für die Mädchen daherkommen. Über einige schlüpfrige Details haben wir schon kürzlich berichtet.

Zu den Shops mit spezifischem Content gehören:

Amazon.co.jp – “Rüschen-BH mit Schleifchen und Unterwäsche (gelb/grün)”

– “Rüschen-BH mit Schleifchen und Unterwäsche (gelb/grün)” GEO – “Erdbeer-BH und Unterwäsche (lila x schwarz)”

– “Erdbeer-BH und Unterwäsche (lila x schwarz)” Joshin – “Spitzen-BH und Unterwäsche (gold)”

– “Spitzen-BH und Unterwäsche (gold)” Softmap – “Rüschen-BH und Unterwäsche (hell-lila)” + B2-Wallscroll

– “Rüschen-BH und Unterwäsche (hell-lila)” + B2-Wallscroll D3 Publisher Web Shop – “Bullet Girls Phantasia Piercing Bullet” Theme-Song-CD

– “Bullet Girls Phantasia Piercing Bullet” Theme-Song-CD Furuhon Ichiba – “Silikon-BH und Unterwäsche (gelb/grün)”

– “Silikon-BH und Unterwäsche (gelb/grün)” WonderGOO – Wallscroll

Ein Exclusive Pack gibt es exklusiv im D3-Webshop

Neben der Theme-Song-CD, die das Opening- und Ending-Thema sowie eine Auswahl an Hintergrundmusik enthält, bietet der D3 Publisher Web Shop noch ein Exclusive Pack an. Dieses beinhaltet ebenfalls die CD, eine Vielzahl an BH-DLCs und zwei Items, welche die Brustgröße der Protagonistinnen verändern lassen. Die sogenannte „Huge Chest Medicine“ und „Small Chest Medicine“ sorgen bei Unzufriedenen auf magische Weise für die nötige Befriedigung. Das Exclusive Pack wird es jeweils für PlayStation 4 und PlayStation Vita in leicht verschiedenen Versionen geben.

Bullet Girls Phantasia wird am 9. August in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Publisher H2 Interactive möchte sich zudem um eine englischsprachige Version für Südostasien kümmern. Im nachfolgenden die Shop-spezifischen Extras zum Spiel.

