Mehr Pixel im neuen Trailer zu One Piece: World Seeker

Bandai Namco veröffentlichte den bereits im Rahmen des Jump Festa gezeigten Trailer zu One Piece: World Seeker erneut in Ultra-HD-Qualität. Erst kürzlich wurden zahlreiche, neue Screenshots gezeigt. Um den Trailer in voller Auflösung zu sehen, wählt über das Zahnrad am rechten, unteren Rand 2160p an!

Da es sich um den bereits gezeigten Trailer handelt, gibt es außer einer höheren Auflösung keine Neuigkeiten. One Piece: World Seeker bietet nahtlose Übergänge und eine offene Umgebung, die mit Schlössern, Städten, Stränden und „weiteren, aufregenden Locations“ gefüllt ist. Bandai Namco ist bestrebt, das bisher ambitionierteste One-Piece-Spiel zu entwickeln.

One Piece: World Seeker erscheint im Laufe des Jahres weltweit für PlayStation 4, Xbox One und PCs. Im Land der aufgehenden Sonne erscheint World Seeker ausschließlich für PlayStation 4.

via Dualshockers