Erstes Gameplay aus One Piece: World Seeker

Nach dem ersten Trailer vom Jump Festa im Dezember hat Bandai Namco nun erstmals ausführlich Gameplay-Szenen aus One Piece: World Seeker präsentiert. Im Rahmen eines Bühnenevents bei der Taipei Game Show spielte der Producer des Spiels höchstpersönlich einige Runden.

Das Spiel bietet nahtlose Übergänge und eine offene Umgebung, die mit Schlössern, Städten, Stränden und „noch mehr aufregenden Locations“ gefüllt ist. Es sei das „ambitionierteste One-Piece-Game“, das jemals entwickelt worden ist.

One Piece: World Seeker erscheint in diesem Jahr weltweit für PS4, Xbox One und PCs.

via Dualshockers