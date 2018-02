Death end re;Quest: Video zeigt das System „Battle Jack“

Compile Heart hat ein weiteres Video zu Death end re;Quest veröffentlicht, welches euch weitere Eindrücke aus dem Kampfsystem präsentiert. In dieser Aufnahme steht das System „Battle Jack“ im Vordergrund.

Das Element „Battle Jack System“ ist eine besondere Technik, die von Arata Mizunashi verwendet wird, um Shina und ihre Kameraden aus der realen Welt zu unterstützen. Dabei benutzt er seine Programmierfähigkeit und greift in die Kämpfe ein, um die Situation zu kontrollieren. Damit das System aktiviert werden kann, muss die Anzahl der „Field Bugs“, die sich auf dem Kampffeld befinden, reduziert werden.

Ist dieser Vorgang erledigt, kann Arata eingreifen und verschiedene Effekte auslösen. Mit „Code Jack“ generiert er einen Cheat, mit „Summon“ beschwört er eine besiegte Königin und mit „Install Genre“ fügt er ein anderes Genre in das rundenbasierte Rollenspiel ein und ändert die Regeln des Systems. Zum Beispiel verwandelt sich das System in ein Fighting Game, in ein Shooting Game oder in einen Glücksspielautomaten, der euch verschiedene Boni gewährt.

In Japan erscheint Death end re;Quest am 12. April für PlayStation 4.

via Gematsu