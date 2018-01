By

Bandai Namco hat zahlreiche neue Screenshots zu One Piece: World Seeker veröffentlicht. Die Bilder zeigen euch, welche Möglichkeiten sich euch in der offenen Welt von World Seeker bieten. Das Spiel bietet nahtlose Übergänge und eine offene Umgebung, die mit Schlössern, Städten, Stränden und „noch mehr aufregenden Locations“ gefüllt ist. Es sei das „ambitionierteste One-Piece-Game“, das jemals entwickelt worden ist.

One Piece: World Seeker erscheint in diesem Jahr weltweit für PS4, Xbox One und PCs.

via Gematsu