Dragon Quest Rivals: Senya, Veronica, Sylvia und Row

Die Helden aus Dragon Quest Rivals erhalten bald Unterstützung durch ihre Kameraden, die aus Dragon Quest XI stammen. Zu diesen Figuren gehören Senya, Veronica, Sylvia und Row. Eine große Besonderheit ist ihre Vertonung für das Smartphone-Spiel, die im eigentlichen Hauptspiel nicht verwendet wird. Senya wird von Sora Amamiya, Veronica von Maaya Uchida, Sylvia von Masaya Onosaka und Row von Makoto „Mugihito“ Terada gesprochen.

Dragon Quest Rivals ist ein originelles Kartenspiel, in dem man in rundenbasierten Kämpfen Charaktere und Monster aus der Spielreihe verwendet und so Rivalen mit dem eigenen Deck besiegt. Eine Version für PCs soll in Japan am 22. Februar erscheinen.

via DualShockers