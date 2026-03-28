Kurios: Zwei Indies mit gleichem Namen erscheinen gleichzeitig – und gehen durch die Decke

Glück im Unglück könnte man sagen: Vor wenigen Wochen starteten zwei voneinander unabhängige Indie-Spiele mit demselben Namen auf Steam. Normalerweise schreckt das potenzielle SpielerInnen ab – doch für das Spiel Piece by Peace des Publishers No More Robots war es ein Glücksfall.

Mike Rose, Gründer des Publishers schreibt in einem neuen Bluesky-Thread, dass der Launch von Piece by Piece einfach „komplett schräg und irre“ gewesen sei. Er meint das liebevoll – denn ein Zufall bei der Namensgebung führte dazu, dass No More Robots etwa dreimal so viele Verkäufe erzielte wie erwartet.

Denn es gibt ein weiteres Spiel mit dem Namen Piece by Piece. Der Start Shop-Sim-Spiel Piece by Piece am 11. März veröffentlichte, verlief der Start eher durchschnittlich – „nicht großartig, nicht schlecht, einfach ziemlich mittelmäßig“, sagt Rose. Doch nur zwei Tage später startete Publisher Neon Polygons ebenfalls ein Spiel mit dem Namen Piece by Piece – ein Puzzle-Plattformspiel.

Piece by Peace im Bundle

Die Kuriosität wurde schnell auf Gaming-Seiten bekannt, darunter auch GamesRadar. Statt in Konkurrenz zu treten, entschieden sich die beiden Studios, ihre Spiele in einem gemeinsamen, vergünstigten Steam-Bundle anzubieten: das „Piece by Piece Double Bundle“. So bekommt jedes Piece by Piece sein „Piece of the Cake“ und die Kunden kaufen nicht mehr versehentlich das falsche Spiel – sondern beide.

„50 Prozent der Leute, die unser Spiel gekauft haben, nahmen es gleich im Bundle mit dem anderen Piece by Piece. (…) Doch es lag nicht nur am Bundle – das allgemeine Interesse am Spiel schoss in die Höhe.“ Rose versuchte, aus dem Zufall Beste zu machen: „Wir hätten das in keiner Weise planen können (…) Gute Dinge können passieren, wenn man versucht, in schwierigen Situationen einfach fair und nett zu bleiben. Sagen wir’s mal so.“

via GamesRadar (2), Bildmaterial: Piece by Piece, No More Robots