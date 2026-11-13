Der Pokémon-Anime erscheint in neuen, limitierten Box-Sets bis einschließlich Staffel 25

Polyband wird alle bisherigen Generationen des Pokémon-Anime neu in limitierten Box-Sets veröffentlichen. Jede Box umfasst dabei mehrere Staffeln und die Erstauflage bietet einen Schuber sowie einen Episodenguide – damit ist sie vor allem für Sammler interessant.
Bei den neuen Box-Sets bedient sich Polyband des zur Verfügung stehenden Materials. Es wird deshalb keine Untertitel geben. Außerdem erfolgt die Veröffentlichung auf DVD. Eine Version für Blu-ray soll aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich sein. Diese Informationen teilte Polyband bei Twitter.
Die Box-Sets erscheinen am 11. Dezember 2026. Im freien Handel erscheinen die Sammlungen dann eine Woche später. Während Generation 1 „Die Anfänge“ (hier bei Amazon* vorbestellbar) die ersten beiden Anime-Staffeln umfasst, bietet Generation 2 „Gold und Silber“ (hier bei Amazon* vorbestellbar) die Staffeln 3–5. Nachfolgend die Links* zu allen Box-Sets bei Amazon.
- Generation 1: Die Anfänge
- Generation 2: Gold und Silber
- Generation 3: Rubin und Saphir
- Generation 4: Diamant und Perl
- Generation 5: Schwarz und Weiß
- Generation 6: XY
- Generation 7: Sonne und Mond
- Generation 8: Reisen
Amazon will aktuell alle Box-Sets am 18. Dezember ausliefern. Der Polyband-Shop listet für einige Generationen schon Versanddaten im April und Mai. Ein Mockup mit allen limitierten DVD-Sammlungen und deren Schubern hat Polyband ebenfalls veröffentlicht. Die Rückenseiten aller Schuber ergeben ein Gesamtbild.
Generation 8 „Reisen“ wird dabei bis Staffel 25 gehen. In dieser Staffel erlebt die Anime-Serie einen großen Umbruch und Ash Ketchum nimmt als Held seinen Hut. Die neue 26. Staffel „Pokémon-Horizonte“ handelt von den Geschichten von Liko und Rory. Ash schafft es trotzdem auf den Rücken des Schubers.
Bildmaterial: Polyband, The Pokémon Company, Pokémon-Anime
1 Kommentar
Ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich positiv überrascht bin von den Preisen. Als ich die Info gestern zuerst auf Twitter gelesen hatte, war ich von Preisen in luftigen Höhen ausgegangen, aber dass gerade die ersten 2 Staffeln/112 Episoden nur 55€ kosten, hat mich ehrlich gesagt überrascht. Für diese Preise bekommt man bei Digimon Adventure so um die 25 Folgen auf Blu-ray. Nun sind das natürlich auch DVDs, das ist für mich aber nicht wichtig. Ich bin echt am überlegen, ob ich mir zumindest die erste Box gönnen soll, aus Nostalgiegründen. Ich hatte erst dieses Jahr über Amazon Prime in die erste Pokémon-Staffel reingeschaut, aber die Prime-Freigabe war dann irgendwann ab Folge 50 vorbei, sodass ich nicht weiterschauen konnte. Mhh. Ich lasse es mir nochmal durch den Kopf gehen. Den Pokémon-Anime hatte ich damals so bis einschließlich Gen 3 relativ aktiv geschaut.