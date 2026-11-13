Der Pokémon-Anime erscheint in neuen, limitierten Box-Sets bis einschließlich Staffel 25

Polyband wird alle bisherigen Generationen des Pokémon-Anime neu in limitierten Box-Sets veröffentlichen. Jede Box umfasst dabei mehrere Staffeln und die Erstauflage bietet einen Schuber sowie einen Episodenguide – damit ist sie vor allem für Sammler interessant.

Bei den neuen Box-Sets bedient sich Polyband des zur Verfügung stehenden Materials. Es wird deshalb keine Untertitel geben. Außerdem erfolgt die Veröffentlichung auf DVD. Eine Version für Blu-ray soll aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich sein. Diese Informationen teilte Polyband bei Twitter.

Die Box-Sets erscheinen am 11. Dezember 2026. Im freien Handel erscheinen die Sammlungen dann eine Woche später. Während Generation 1 „Die Anfänge“ (hier bei Amazon* vorbestellbar) die ersten beiden Anime-Staffeln umfasst, bietet Generation 2 „Gold und Silber“ (hier bei Amazon* vorbestellbar) die Staffeln 3–5. Nachfolgend die Links* zu allen Box-Sets bei Amazon.

Amazon will aktuell alle Box-Sets am 18. Dezember ausliefern. Der Polyband-Shop listet für einige Generationen schon Versanddaten im April und Mai. Ein Mockup mit allen limitierten DVD-Sammlungen und deren Schubern hat Polyband ebenfalls veröffentlicht. Die Rückenseiten aller Schuber ergeben ein Gesamtbild.

Generation 8 „Reisen“ wird dabei bis Staffel 25 gehen. In dieser Staffel erlebt die Anime-Serie einen großen Umbruch und Ash Ketchum nimmt als Held seinen Hut. Die neue 26. Staffel „Pokémon-Horizonte“ handelt von den Geschichten von Liko und Rory. Ash schafft es trotzdem auf den Rücken des Schubers.

Bildmaterial: Polyband, The Pokémon Company, Pokémon-Anime