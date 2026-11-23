Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 9. bis zum 15. November 2026 liegen vor und warten darauf, noch ausgewertet zu werden. Eine Woche nach dem monströsen Launch von Zelda: Ocarina of Time dominiert das Remake für Switch 2 natürlich auch in der Folgewoche.

Weitere 86.097 Einheiten wurden allein im japanischen Handel verkauft. Dagegen kann in der letzten Woche kein Spiel annähernd ankämpfen. Das zweitbeste Ergebnis spielte die „Switch 2“-Portierung von Metaphor: ReFantazio ein, die sich (auf Game Key Card) exakt 11.167 Mal verkaufen konnte.

Die neue „Dandori Edition“ zu Pikmin 4 erschien ebenfalls physisch, konnte sich aber nur 2.854 Mal verkaufen. Das Upgrade erhielt viel Kritik von Fans – aber langfristig wird Nintendo mit der neuen „Switch 2“-Edition wohl noch einige Einheiten verkaufen können, schließlich hat die Konsole noch einige Jahre vor sich.

Jetzt darf man mit Spannung erwarten, wie sich Grand Theft Auto VI in Japan schlägt. Japan ist wahrlich nicht bekannt dafür, westliche Spiele zu verschlingen, aber im Falle von GTA ist das anders. Grand Theft Auto V legte vor 13 Jahren den stärksten Launch eines westlichen Spiels in Japan hin.

Im Oktober 2013 gingen ganze 304.752 Einheiten der PS3-Version von GTA V über die Ladentheken. Auch frühere GTA-Spiele launchten sechsstellig. GTA VI erscheint allerdings auch in Japan nur in einer „Code in the Box“-Version. Wie viele Japaner sich dazu überreden lassen? Die Famitsu zählt nur im Handel verkaufte Einheiten.

Die aktuelle Top 10:

[SW2] Zelda: Ocarina of Time (Nintendo, 11/05/26) – 86.097 (623.138)

[SW2] Metaphor: ReFantazio (ATLUS, 11/12/26) – 11.167 (New)

[SW2] Nintendo Switch Sports Resort (10/22/26) – 11.086 (115.805)

[NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo, 07/02/26) – 7.779 (1.128.423)

[NSW] Minecraft Dungeons II (U&I Japan, 11/10/26) – 4.264 (New)

[NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (04/16/26) – 3.991 (1.650.334)

[SW2] Splatoon Raiders (Nintendo, 07/23/26) – 2.863 (697.678)

[SW2] Pikmin 4 + Dandori Academy (Nintendo, 11/12/26) – 2.854 (New)

[SW2] Minecraft (Microsoft, 10/28/26) – 2.630 (18.212)

[PS5] Final Fantasy Resonance (Square Enix, 10/22/26) – 2.543 (69.895)

Die Hardware-Zahlen:

Switch 2 – 42.402 (6.616.858)

PS5 Digital – 10.448 (1.533.978)

Switch Lite – 2.197 (7.053.231)

Switch (OLED) – 973 (9.654.850)

PS5 Pro – 594 (372.226)

Switch – 584 (20.316.799)

Xbox X Digital – 338 (35.862)

Xbox Series X – 331 (331.075)

PlayStation 5 – 94 (5.921.054)

Xbox Series S – 38 (343.450)

via Gematsu, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo