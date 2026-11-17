Wer bislang noch keinen Ausflug auf die geheimnisvollen Spiralit-Inseln gewagt hat, bekommt jetzt eine gute Gelegenheit dazu. Nintendo hat überraschend eine kostenlose Demo zu Splatoon Raiders im Nintendo eShop veröffentlicht.

Das Spin-off der beliebten Splatoon-Reihe ist bereits seit dem 23. Juli 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich. Anders als die Hauptreihe konzentriert sich Splatoon Raiders vor allem auf ein Einzelspieler-Abenteuer.

Drei Level zum Ausprobieren

Die neue Demo lässt euch in drei verschiedene Level hineinschnuppern. Dabei stehen drei vorgegebene Ausrüstungen zur Auswahl, mit denen ihr die Spielmechaniken kennenlernen könnt.

Im Mittelpunkt von Splatoon Raiders steht ein Mechaniker bzw. Mechanikerin, der oder die gemeinsam mit dem Musiktrio Surimi Syndicate auf Schatzsuche geht. Die Reise führt auf die mysteriösen Spiralit-Inseln, wo jede Menge Gefahren warten.

Mit verschiedenen Farbwaffen und mechanischen Gadgets stellt ihr euch ganzen Wellen von Salmoniden entgegen. Außerdem könnt ihr euren Charakter individualisieren und eure Ausrüstung anpassen.

Wer also wissen möchte, wie sich Splatoon abseits der gewohnten Mehrspieler-Gefechte schlägt, kann jetzt kostenlos einen ersten Eindruck gewinnen.

Und falls ihr noch unschlüssig seid, ob sich das vollständige Abenteuer lohnt, schaut doch auch in unseren Test zu Splatoon Raiders rein.

via Gematsu, Bildmaterial: Splatoon Raiders, Nintendo