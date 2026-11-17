Zelda: Ocarina of Time ist inzwischen seit einigen Tagen erhältlich und wird bereits millionenfach gespielt. Nintendo vermeldete bereits über 5,2 Millionen verkaufte Einheiten. Im Weihnachtsgeschäft dürften noch einige dazukommen.

Dafür sorgt jetzt auch der erste Rabatt für die Neuauflage. Bei Amazon erhaltet ihr aktuell* einen Preisnachlass von 14 Prozent, pünktlich zum Start in die „Black Friday“-Woche. Somit erhaltet ihr das Spiel für 59,99 Euro statt 69,99 Euro. Weitere Deals findet ihr unten!

Dieser Preis entspricht dem Preis, den Nintendo im hauseigenen Store* für die Download-Version aufruft. Die Handelsversion ist dort übrigens immer noch ausverkauft. Die physische Edition von Zelda: Ocarina of Time erscheint wie alle First-Party-Spiele auf einer „echten“ Cartridge.

Da schon einige SpielerInnen ihre Erfahrungen mit dem Remake gemacht haben, gibt es auch ausführliche Statistiken – dank der neuen „Zelda Notes“-App. So wissen wir, wie die durchschnittliche Spielzeit aussieht, welche Items am häufigsten eingesetzt werden und bei welchem Gegner am häufigsten sterben.

Weitere aktuelle Deals

Amazon ruft aktuell schon die frühen „Black Friday“-Deals aus, obwohl die „Black Friday“-Woche erst am 19. November beginnt. Und so gibt es neben Zelda heute schon ein paar weitere, gute Angebote. Hier unsere Auswahl – es handelt sich um Affiliate-Links*.

Stand: 17.11.2026, 10:55 Uhr

Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo