Zelda: Ocarina of Time ist inzwischen seit einigen Tagen erhältlich und wird bereits millionenfach gespielt. Nintendo vermeldete bereits über 5,2 Millionen verkaufte Einheiten. Im Weihnachtsgeschäft dürften noch einige dazukommen.
Dafür sorgt jetzt auch der erste Rabatt für die Neuauflage. Bei Amazon erhaltet ihr aktuell* einen Preisnachlass von 14 Prozent, pünktlich zum Start in die „Black Friday“-Woche. Somit erhaltet ihr das Spiel für 59,99 Euro statt 69,99 Euro. Weitere Deals findet ihr unten!
Dieser Preis entspricht dem Preis, den Nintendo im hauseigenen Store* für die Download-Version aufruft. Die Handelsversion ist dort übrigens immer noch ausverkauft. Die physische Edition von Zelda: Ocarina of Time erscheint wie alle First-Party-Spiele auf einer „echten“ Cartridge.
Da schon einige SpielerInnen ihre Erfahrungen mit dem Remake gemacht haben, gibt es auch ausführliche Statistiken – dank der neuen „Zelda Notes“-App. So wissen wir, wie die durchschnittliche Spielzeit aussieht, welche Items am häufigsten eingesetzt werden und bei welchem Gegner am häufigsten sterben.
Weitere aktuelle Deals
Amazon ruft aktuell schon die frühen „Black Friday“-Deals aus, obwohl die „Black Friday“-Woche erst am 19. November beginnt. Und so gibt es neben Zelda heute schon ein paar weitere, gute Angebote. Hier unsere Auswahl – es handelt sich um Affiliate-Links*.
- Yasha – Deluxe Edition (PS5) für 25,29 Euro
- Elden Ring Nightreign (PS5) für 19,99 Euro
- Armored Core VI (PS5) für 23,59 Euro
- Final Fantasy VII Remake (SW2) für 24,99 Euro
- Double Dragon Revive (PS5) für 26,34 Euro
- Final Fantasy VII Rebirth (SW2) für 29,99 Euro
- Final Fantasy VII Rebirth (PS5) für 30,07 Euro
- Star Wars Outlaws (SW2) für 29,99 Euro
- Dragon Quest XI S (SW2) für 29,99 Euro
- Octopath Traveler 0 (Multi) ab 29,99 Euro
- Final Fantasy Tactics (Multi) ab 29,99 Euro
- Life is Strange Collection (PS5) für 29,99 Euro
- Assassin’s Creed Shadows ab 29,99 Euro
- Cyberpunk 2077 (SW2) für 49,99 Euro
Stand: 17.11.2026, 10:55 Uhr
Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo
2 Kommentare
Wie zu erwarten war ☺️
Im Einzelhandel ist jedes Nintendo Spiel der letzten 5 Jahre in dem Zeitraum 3 Wochen vor bis 3 Wochen nach Release mit mindesten 10€ in einem Sale gekommen.
Und ja das kann man bei Preishistorien auch nachsehen
Viel tiefer sinken sie dann meist aber auch Ewig nicht , abseits der 3 für 1 Akionen usw.
Und die digitalen Preise bei Nintnendo sind dafür wie einbetoniert 😂😂
Ist zwar immer noch mehr als ich dafür ausgeben würde aber zumindest sit es jetzt auf einen angemessenen Preis für eine Remake.
Ansonsten sind die restlichen Angebote zwar nett aber ich habe alles Spiele schon die ich wollte, also gibt es da aktuell nichts für mich.