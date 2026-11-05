Nach der Remake-Trilogie will Square Enix „eher in neue Titel und Spiele investieren“

Neue „Final Fantasy“-Abenteuer erschienen in den 90ern beinahe jährlich. Insbesondere die Timeline der bis heute beliebtesten Spiele der Reihe ist beeindruckend: Final Fantasy VII bis X erschienen in den Jahren 1997 bis 2001.
Dass moderne Spieleentwicklung damit nicht standhalten kann, erklärt sich von selbst. Aber auch so finden viele „Final Fantasy“-Fans: Ein bisschen mehr als Final Fantasy XIII, XV und XVI hätten es in den letzten 15 Jahren schon sein können.
Was in den letzten 15 Jahren aber auch entwickelt wurde: Die Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII. Die drei Spiele sind zumindest laut Metacritic große Erfolge, aber sie haben auch viele Ressourcen gebunden. In den nächsten Jahren soll sich das wieder ändern.
In einem neuen Interview mit IGN erklärt Yoshinori Kitase auf die Frage, wie Square Enix den Spagat zwischen Remakes und neuen IPs schaffe: „Ich denke, dass wir [in Zukunft] eher dazu neigen, in neue Titel und neue Spiele zu investieren […].“
Am Herzen gelegen
Gleichzeitig habe das Final Fantasy VII Remake ihm und anderen Entwicklern, die am Original gearbeitet hätten, „sehr am Herzen“ gelegen. „Und wir wollten unbedingt etwas Neues schaffen, das mit dem alten Spiel in Verbindung steht, damit neue Spieler es spielen und den Reiz dieses Spiels genauso kennenlernen können wie die alten Spieler, die das Original spielen.“
Kitase möchte nichts ausschließen: „Es kann also verschiedene Fälle wie diesen geben, in denen das Unternehmen bereit ist, in die Neuauflage alter Projekte und andere Arten von Spielen zu investieren, so wie es diesmal geschehen ist.“
Zidane-Fans sehen in diesem kleinen Disclaimer vielleicht wieder Anlass zur Hoffnung. Das Remake zu Final Fantasy IX ist schon seit Jahren fester Bestandteil der Gerüchteküche. Zuletzt hieß es von einem Insider, das Projekt sei weit fortgeschritten gewesen, aber ins Stocken geraten und würde aktuell nicht vorangetrieben.
Bildmaterial: Final Fantasy IX, Square Enix
2 Kommentare
Finde ich gut, eine neue IP wäre auch mal was feines.
Und ein Final Fantasy XVII denke ich könnte eher ab 2030 erscheinen.
Neue IPS udn Fortsetzungen für IPS, die nie welche erhalten haben bei Square Enix, sowie Fortsetzungen von Spielen, die noch immer darauf warten mal in die Neuzeit geholt zu werden, deren Spiele immer noch seit vielen jahren auf veralteten Konsolen festhängen..
das sollte sich Square Enix als Erstes mal auf die Fahne schreiben, sobald man mit den 7er Remakes fertig ist und nicht sofort bloß dem nächsten FF-Remake, bzw. dem nächsten FF-Ableger hinterher zu rennen, als gäbe es bei Square Enix absolut nichts anderes außer FF in der Firmenführung.
Was man endlich mal auf die Kette bringen sollte bei SE, sobald man FF7 Revelations und DQ12 rausgebracht hat:
Bald kommt ja das Remake von Romancing Saga 3, hab ich auch schon vorbestellt, damit ist dann eines der potenziellen Remakes weniger von der Liste...
SE könnt aber auch was experimentieren und mal sowas machen ,wie ein Forspoken 2, auch wenn der erste Titel jetzt nicht ein riesengroßer Erfolg war, wenn man aber den Nachfolger zu nem Riesenerfolg machen könnte, dann kann das durchaus im Nachgang auch revitalisierend sein für die Verkäufe des Erstlings.. man darf halt nur nicht sofort mit ner neuen IP aufgeben, nur weil sie sich nicht sofort verkauft wie heiße Semmeln bei FF und DQ.. leider wurde aber das Team von dem Spiel schon aufgelöst, die Chancen dafür sind also praktisch Null, trotzdem wäre es eine IP, mit der Square Enix zeigen könnte, dass ihre Worte mehr sind, als bloß Schall und Rauch, denn wer würde es ernsthaft glauben, dass ein SE sowas ankündigen täte, wie ein Forspoken 2 ernsthaft, wenn man noch potenzielle Projekte auf der Halde liegen hat, die vielversprechender sind aus der oben genannten Liste, worunter auch Langzeit-Fanfavoriten dabei sind, die man seit Jahrzehnten nicht angerührt hat und nach denen die Fans seit jeher lechzen nach und sich die Finger nach wundreiben in der Hoffnung, SE macht endlich dazu mal remakes
Wenn SE auch nur irgendwas der fetten Titel nach dem Rausbringend von FF7 Revelations als nächstens ankündigt, dann würde ich persönlich schon super happy...
ich brauch noch kein FF8/9 Remake oder ein FF17.. ich will erstmal sehen, dass auch deren andere IP's endlich mal die Aufmerksamkeit erhalten, die sie längst verdient hätten zu kriegen, wenn die Entwicklung von Spielen heutzutage nicht immer länger und teurer werden würde