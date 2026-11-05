Nach der Remake-Trilogie will Square Enix „eher in neue Titel und Spiele investieren“

Neue „Final Fantasy“-Abenteuer erschienen in den 90ern beinahe jährlich. Insbesondere die Timeline der bis heute beliebtesten Spiele der Reihe ist beeindruckend: Final Fantasy VII bis X erschienen in den Jahren 1997 bis 2001.

Dass moderne Spieleentwicklung damit nicht standhalten kann, erklärt sich von selbst. Aber auch so finden viele „Final Fantasy“-Fans: Ein bisschen mehr als Final Fantasy XIII, XV und XVI hätten es in den letzten 15 Jahren schon sein können.

Was in den letzten 15 Jahren aber auch entwickelt wurde: Die Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII. Die drei Spiele sind zumindest laut Metacritic große Erfolge, aber sie haben auch viele Ressourcen gebunden. In den nächsten Jahren soll sich das wieder ändern.

In einem neuen Interview mit IGN erklärt Yoshinori Kitase auf die Frage, wie Square Enix den Spagat zwischen Remakes und neuen IPs schaffe: „Ich denke, dass wir [in Zukunft] eher dazu neigen, in neue Titel und neue Spiele zu investieren […].“

Am Herzen gelegen

Gleichzeitig habe das Final Fantasy VII Remake ihm und anderen Entwicklern, die am Original gearbeitet hätten, „sehr am Herzen“ gelegen. „Und wir wollten unbedingt etwas Neues schaffen, das mit dem alten Spiel in Verbindung steht, damit neue Spieler es spielen und den Reiz dieses Spiels genauso kennenlernen können wie die alten Spieler, die das Original spielen.“

Kitase möchte nichts ausschließen: „Es kann also verschiedene Fälle wie diesen geben, in denen das Unternehmen bereit ist, in die Neuauflage alter Projekte und andere Arten von Spielen zu investieren, so wie es diesmal geschehen ist.“

Zidane-Fans sehen in diesem kleinen Disclaimer vielleicht wieder Anlass zur Hoffnung. Das Remake zu Final Fantasy IX ist schon seit Jahren fester Bestandteil der Gerüchteküche. Zuletzt hieß es von einem Insider, das Projekt sei weit fortgeschritten gewesen, aber ins Stocken geraten und würde aktuell nicht vorangetrieben.

Bildmaterial: Final Fantasy IX, Square Enix