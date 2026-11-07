Sony beerdigt das neue Ratchet & Clank – bevor es bei uns überhaupt erschienen ist

Das ging schneller als erwartet. Erst im Juli dieses Jahres startete bei uns die Vorregistrierung für Ratchet & Clank: Ranger Rumble. Nun steht fest: Das kostenlose Multiplayer-Spiel wird gar nicht erst weltweit erscheinen. Sony Interactive Entertainment und Entwickler Oh BiBi haben die Einstellung des Projekts bekannt gegeben.

Dabei war Ranger Rumble bereits seit November 2025 in ausgewählten Ländern für iOS und Android spielbar. Nach dem Start auf den Philippinen und in Indonesien folgten unter anderem mehrere skandinavische Länder, Kanada und zuletzt Großbritannien.

Für Fans, die hierzulande auf den mobilen Arena-Shooter gewartet haben, gibt es jetzt allerdings schlechte Nachrichten. Wie das Entwicklerstudio auf der offiziellen Website mitteilt, wurde die Entscheidung getroffen, die Entwicklung von Ratchet & Clank: Ranger Rumble einzustellen.

Im Mai 2027 werden die Server abgeschaltet

„Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, die Entwicklung von ‚Ratchet & Clank: Ranger Rumble‘ einzustellen“, heißt es in der Mitteilung. Gleichzeitig bedankt sich das Team bei allen, die das Spiel bereits ausprobiert und mit ihrem Feedback unterstützt haben.

Ein letztes Update erscheint am heutigen 6. November 2026. Bereits am 21. November wird das Spiel aus dem App Store und Google Play Store entfernt. Wer Ranger Rumble bereits installiert hat, kann allerdings noch bis zum 1. Mai 2027 weiterspielen. Anschließend werden die Server endgültig abgeschaltet.

Bis dahin bleiben sämtliche Spielmodi und Multiplayer-Funktionen verfügbar. In-App-Käufe wurden bereits deaktiviert, während der kostenpflichtige Super Pass nun kostenlos angeboten wird. Auch die regulären „Qwark-Pass-Saisons“ laufen bis zur Abschaltung weiter.

Mit dem Ende des Spiels werden sämtliche Fortschritte und Kontodaten gelöscht. Eine Übertragung auf andere Spiele ist nicht möglich.

Was bedeutet das für Ratchet & Clank?

Warum Sony und Oh BiBi das Projekt eingestellt haben, geht aus der offiziellen Mitteilung nicht hervor. Konkrete Gründe für die Entscheidung werden nicht genannt.

Immerhin stellt das Studio ausdrücklich klar, dass die Einstellung keine Auswirkungen auf andere Ratchet-&-Clank-Spiele oder PlayStation-Dienste hat.

via Gematsu, Bildmaterial: Ratchet & Clank: Ranger Rumble, Sony, Insomniac Games, Oh Bibi