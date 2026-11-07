Neues „Final Fantasy“-Spin-off stellt sogar das große Final Fantasy VII Rebirth in den Schatten

Noch haben wir keine konkreten, weltweiten Verkaufszahlen zu Final Fantasy Resonance aber eines kann man wohl schon sagen: Sowohl bei der Presse, als auch bei den Fans kommt das erste Final Fantasy in HD-2D-Optik sehr gut an.

Zum Glück gibt es SteamDB, um solche Thesen mit ein wenig Fakten zu unterlegen. Dort schwang sich das Spin-off zur Final-Fantasy-Serie auf exakt 42.885 gleichzeitige SpielerInnen hinauf. Das war der Höchstwert seit dem Launch.

Damit hat es „Resonance“ knapp verpasst, in dieser Kategorie das stärkste HD-2D-Game von Square Enix zu werden. Dragon Quest III HD-2D Remake erreichte seinen Peak nämlich bei 45.357 gleichzeitigen SpielerInnen. Trotzdem hat der neue Ableger noch ein prominentes Spiel entthront.

Das „große“ Final Fantasy VII Rebirth hatte nämlich 40.564 gleichzeitige SpielerInnen in der Spitze. Die Budgets dürften weiter auseinanderliegen als die beiden Spitzenwerte der Spiele. Gleichwohl: Final Fantasy VII Rebirth war schon für PS5 erhältlich, bevor es für Steam erschienen ist. Auf der anderen Seite teilte sich „Resonance“ seinen Launch neben Steam auch mit PlayStation, Xbox und Switch.

In jedem Fall beeindruckende Zahlen für ein Spiel, das die Square-Enix-Führung fast abgelehnt hätte. Producer Keisuke Nakashima erklärte erst kürzlich, wie sehr er für die umfangreiche Umsetzung des Spiels, das auf Final Fantasy Brave Exvius basiert, kämpfen musste.

Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix, Team Asano, Lancarse