El Shaddai erscheint für PS5 und die Art der Bekanntgabe war sehr ungewöhnlich

Während der Tokyo Game Show 2024 hat Crim angekündigt, dass El Shaddai: Ascension of the Metatron eine PS5-Umsetzung erhält. Die Ankündigung dabei: ziemlich kurios. Crim-Chef Sawaki Takeyasu war zu Gast in einem Livestream bei Denfaminicogamer und gab an, dass Crim die Rechte an der Marke El Shaddai halte. Er könne alles sagen, wann immer er wolle.

„Ich sage es zum Beispiel zum ersten Mal, aber es ist völlig in Ordnung, wenn ich jetzt sage, dass wir eine PS5-Version von El Shaddai entwickeln“, so Takeyasu. Auf Nachfrage, ob dies eine Weltpremiere sei, bemerkte Takeyasu: „Ich habe darüber nachgedacht und ich kann es sagen. Das ist der Vorteil, wenn man die Rechte hat.“

El Shaddai: Ascension of the Metatron ist ein Remaster des Klassikers, dem man gerne nachsagt, zu seiner ursprünglichen Veröffentlichung so etwas wie ein Geheimtipp gewesen zu sein. El Shaddai hob damals auf dem Massenmarkt nicht ab, aber hat viele Fans und viel Anerkennung erhalten. Takeyasu hatte sich 2013 die Rechte gesichert. Vor einiger Zeit erschien das Remaster für PC-Steam und später für Switch.

Seinen Artstyle hat das Spiel schon damals von Sawaki Takeyasu spendiert bekommen, der heute Crim-Chef ist – und wie ihr wisst im Besitz der Rechte von El Shaddai. Takeyasu drückte auch Spielen wie Devil May Cry, Okami oder dem spirituellen El-Shaddai-Nachfolger The Lost Child seinen Stempel auf.

El Shaddai kombiniert mehrere Genre-Elemente, darunter eine detaillierte Handlung, einen Anime-Style, Action, Strategie und Plattforming. Die Geschichte sieht sich vom apokryphen Buch Henoch inspiriert und folgt den sieben gefallenen Engeln. Ziel ist es zu verhindern, dass eine große Flut die Menschheit zerstört. Unterstützt werdet ihr dabei von Lucifel, einem Schutzengel.

via Gematsu, Bildmaterial: El Shaddai: Ascension of the Metatron, Crim