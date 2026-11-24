Clair Obscur: Expedition 33 hallt weiter nach. Kleiner Fun-Fact am Rande: Grand Theft Auto VI kann selbst dann die Auszeichnungen von Clair Obscur bei The Game Awards 2026 nicht knacken, wenn es alle Kategorien gewinnt, für die es nominiert ist. Neun Awards holte Clair Obscur im letzten Jahr. Für acht Kategorien ist GTA VI nominiert.

An die monströsen Umsätze von GTA VI kommt Sandfall Interactive sicherlich nicht heran, aber der Break-even-Point lag wohl auch deutlich angenehmer. Und noch bis heute können die „Clair Obscur“-Macher weiteres Geld verdienen, nicht nur mit dem Spiel selbst.

Neben Konzerten gibt es auch Merchandise. Dafür eröffnete jetzt die offizielle Sandfall Boutique. Der Online-Shop bietet „hochwertige und exklusive Fanartikel“ an und soll „erste Anlaufstelle“ für Fans in Nordamerika und Europa sein.

Beliebte Produkte sind dank internationaler Lizenzpartner jetzt wieder verfügbar, darunter Pins, Shirts, Flaggenaufnäher und eine neue Auflage des Monolith-Sets. Im Store könnt ihr euch zudem für einen Newsletter anmelden, um über kommende Produkte informiert zu werden.

Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive