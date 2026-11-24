Nach einem Herbst voller virtueller Verbrechen, Explosionen und Chaos darf es zur Abwechslung auch mal etwas ruhiger zugehen. Zumindest findet das der Berliner Publisher ByteRockers’ Games, der jetzt das Veröffentlichungsdatum für sein neues Cozy-Abenteuer The Regreening bekannt gegeben hat.

Am 7. Dezember 2026 erscheint The Regreening für PCs via Steam. Entwickelt wird das Spiel vom Hamburger Studio Positive Impact Games. Statt Gegner zu bekämpfen oder ganze Städte unsicher zu machen, sollt ihr hier genau das Gegenteil tun: eine zerstörte Landschaft wieder zum Leben erwecken.

Die Natur bekommt eine zweite Chance

In The Regreening übernehmt ihr die Aufgabe, geschädigte Landschaften Stück für Stück zu renaturieren. Ihr pflanzt heimische Gewächse, stellt Wasserläufe wieder her und schafft neue Lebensräume für Tiere.

Dabei entscheidet ihr selbst, welche Pflanzen und Lebensräume entstehen sollen. Unterschiedliche Pflanzen können sich gegenseitig unterstützen und so neue Möglichkeiten für eure kleinen Ökosysteme eröffnen.

Neben der Gartenarbeit steht auch das Aufräumen auf dem Programm. Alten Müll könnt ihr einsammeln, recyceln und daraus neue Gegenstände herstellen. So entstehen beispielsweise Dekorationen für euer Zuhause oder praktische Bewässerungssysteme.

Auch ein wenig Magie darf nicht fehlen. Inspiriert von baltischer Folklore begegnet ihr verschiedenen Naturgeistern, die euch im Austausch für eure Hilfe besondere Fähigkeiten verleihen können. Und wenn ihr gerade keine Lust auf Gartenarbeit habt? Dann könnt ihr Blumen und Beeren sammeln, Tiere beobachten oder die Früchte eurer bisherigen Arbeit genießen.

Ganz ohne Zeitdruck

Besonders wichtig ist dem Entwicklerteam die entspannte Atmosphäre. The Regreening (hier findet ihr es bei Steam) verzichtet vollständig auf Zeitlimits und Leistungsdruck. Stattdessen begleiten euch dynamische Musik, akustische Klanglandschaften und beinahe ASMR-artige Waldgeräusche.

Maik Reichelt, CEO von ByteRockers’ Games, beschreibt das Spiel als Liebeserklärung an Cozy-Games und Optimismus. Nach all den virtuellen Verbrechen der vergangenen Monate sei es vielleicht genau das Richtige, einfach einen Baum zu pflanzen und dabei zuzusehen, wie eine Hirschfamilie in eine selbst geschaffene Wiese einzieht.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: The Regreening, ByteRockers’ Games, Gamirror Games, Positive Impact Games