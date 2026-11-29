Heute vor zehn Jahren ist Final Fantasy XV erschienen. Die Jahre vor der Veröffentlichung waren dabei ebenso ungewöhnlich und außergewöhnlich wie die Jahre nach der Veröffentlichung. Inzwischen ist längst Gras über das Spiel gewachsen. Aktuell nimmt die Remake-Trilogie allen Platz in den Kalendern von Fans und wohl auch von Square Enix ein.

Immerhin, zum heutigen Jubiläum reichte es für ein Anniversary-Video, das auf Final Fantasy XV zurückblickt. Ihr findet es ganz unten. Wir wollen das zum Anlass nehmen, auch noch einmal auf das Spiel zu blicken, dessen Entwicklung so außergewöhnlich war wie die Zeit nach dem Launch.

Die Entwicklung des Spiels begann 2006, kurz vor der Ankündigung bei der E3 2006 als Final Fantasy Versus XIII. Besonders der Story des Spiels merkt man die vielen Jahre, viel Personal und viele Änderungen an.

Noch Jahre nach der Veröffentlichung bastelte Square Enix weiterhin an Final Fantasy XV. Nach einem ersten Season-Pass, der unter anderem die Charaktere Gladiolus, Ignis und Prompto näher beleuchtete, kündigte Square Enix 2018 weitere vier DLCs unter dem verheißungsvollen Titel „The Dawn of the Future“ an.

DLC gecancelt – und Bücher sollten helfen

Bis es dann zwei weitere Jahre später zum unrühmlichen Abschluss kam. Hajime Tabata verließ die Firma und man nutzte die Feierlichkeiten zum 2. Geburtstag, um drei von vier weiteren DLCs einzustampfen. Die DLC-Episoden zu Aranea, Lunafreya und Noctis wurden ersatzlos gestrichen. Ein trauriger Tag für Fans des Spiels.

Später veröffentlichte Square Enix mit Final Fantasy XV: The Dawn of the Future* ein Buch, das die Ereignisse, die für diese DLCs geplant waren, zumindest in Textform wiedergab und so einige Lücken schließen konnte. Wenn man sich denn als FF-XV-SpielerIn überhaupt noch dafür interessierte.

Im März 2021 erschien dann Final Fantasy XV: The Official Works* im Westen. Es war das letzte Puzzlestück eines großen, bis heute unvollendeten Werks. Es gibt eine Chronologie rund um Final Fantasy XV, in der die Ankündigung (Final Fantasy Versus XIII) ebenso zur Sprache kommt wie die Demo Episode Duscae und die Platinum Demo. Und natürlich auch der Rest des FF-XV-Universums wie Brotherhood und Kingsglaive.

Final Fantasy XV hat einen außergewöhnlichen Platz in der Final-Fantasy-Historie. Viele von euch – und auch von uns – haben jahrelang auf dieses Spiel gewartet. Viele Fans mochten es, die Presse mochte es auch. Dennoch wird bei vielen immer das Gefühl bleiben, dass das Spiel um einiges besser hätte sein können.

Ich erinnere mich noch gut daran, wie seltsam sich das letzte Viertel des Spiels spielte. Und wie mir erhebliche Story-Einschnitte völlig beiläufig, erheblich gekürzt und scheinbar zufällig erzählt wurden. Ich mochte die „Boy-Group“ um Noctis wirklich sehr. Ich hätte Final Fantasy XV gerne mit allen Inhalten erlebt, die es hätte haben sollen.

Ob dieser Wunsch jemals erfüllt wird? Immer wieder gibt es laute Fan-Rufe nach einer Neuauflage, die wunschgemäß dann alle gecancelten Inhalte enthalten sollte. Ein unwahrscheinliches Szenario. Immerhin, eine neue „Switch 2“-Version ist denkbar und würde sicherlich auch in die Zeit passen. Die Frage nach so einer Portierung hat Square Enix sogar in einem der letzten Geschäftsberichte adressiert.

Das Anniversary-Video:

Bildmaterial: Final Fantasy XV, Square Enix