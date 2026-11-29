Heute vor zehn Jahren ist Final Fantasy XV erschienen. Die Jahre vor der Veröffentlichung waren dabei ebenso ungewöhnlich und außergewöhnlich wie die Jahre nach der Veröffentlichung. Inzwischen ist längst Gras über das Spiel gewachsen. Aktuell nimmt die Remake-Trilogie allen Platz in den Kalendern von Fans und wohl auch von Square Enix ein.
Immerhin, zum heutigen Jubiläum reichte es für ein Anniversary-Video, das auf Final Fantasy XV zurückblickt. Ihr findet es ganz unten. Wir wollen das zum Anlass nehmen, auch noch einmal auf das Spiel zu blicken, dessen Entwicklung so außergewöhnlich war wie die Zeit nach dem Launch.
Die Entwicklung des Spiels begann 2006, kurz vor der Ankündigung bei der E3 2006 als Final Fantasy Versus XIII. Besonders der Story des Spiels merkt man die vielen Jahre, viel Personal und viele Änderungen an.
Noch Jahre nach der Veröffentlichung bastelte Square Enix weiterhin an Final Fantasy XV. Nach einem ersten Season-Pass, der unter anderem die Charaktere Gladiolus, Ignis und Prompto näher beleuchtete, kündigte Square Enix 2018 weitere vier DLCs unter dem verheißungsvollen Titel „The Dawn of the Future“ an.
DLC gecancelt – und Bücher sollten helfen
Bis es dann zwei weitere Jahre später zum unrühmlichen Abschluss kam. Hajime Tabata verließ die Firma und man nutzte die Feierlichkeiten zum 2. Geburtstag, um drei von vier weiteren DLCs einzustampfen. Die DLC-Episoden zu Aranea, Lunafreya und Noctis wurden ersatzlos gestrichen. Ein trauriger Tag für Fans des Spiels.
Später veröffentlichte Square Enix mit Final Fantasy XV: The Dawn of the Future* ein Buch, das die Ereignisse, die für diese DLCs geplant waren, zumindest in Textform wiedergab und so einige Lücken schließen konnte. Wenn man sich denn als FF-XV-SpielerIn überhaupt noch dafür interessierte.
Im März 2021 erschien dann Final Fantasy XV: The Official Works* im Westen. Es war das letzte Puzzlestück eines großen, bis heute unvollendeten Werks. Es gibt eine Chronologie rund um Final Fantasy XV, in der die Ankündigung (Final Fantasy Versus XIII) ebenso zur Sprache kommt wie die Demo Episode Duscae und die Platinum Demo. Und natürlich auch der Rest des FF-XV-Universums wie Brotherhood und Kingsglaive.
Final Fantasy XV hat einen außergewöhnlichen Platz in der Final-Fantasy-Historie. Viele von euch – und auch von uns – haben jahrelang auf dieses Spiel gewartet. Viele Fans mochten es, die Presse mochte es auch. Dennoch wird bei vielen immer das Gefühl bleiben, dass das Spiel um einiges besser hätte sein können.
Ich erinnere mich noch gut daran, wie seltsam sich das letzte Viertel des Spiels spielte. Und wie mir erhebliche Story-Einschnitte völlig beiläufig, erheblich gekürzt und scheinbar zufällig erzählt wurden. Ich mochte die „Boy-Group“ um Noctis wirklich sehr. Ich hätte Final Fantasy XV gerne mit allen Inhalten erlebt, die es hätte haben sollen.
Ob dieser Wunsch jemals erfüllt wird? Immer wieder gibt es laute Fan-Rufe nach einer Neuauflage, die wunschgemäß dann alle gecancelten Inhalte enthalten sollte. Ein unwahrscheinliches Szenario. Immerhin, eine neue „Switch 2“-Version ist denkbar und würde sicherlich auch in die Zeit passen. Die Frage nach so einer Portierung hat Square Enix sogar in einem der letzten Geschäftsberichte adressiert.
Das Anniversary-Video:
Bildmaterial: Final Fantasy XV, Square Enix
4 Kommentare
Ich mochte es auch, auch wenn der letzte Abschnitt gerusht war und man merkte das viel fehlte. Eine gut laufende Switch2 Version würde ich nehmen.
Mein Gott schon 10 Jahre her, ich werde echt alt. Trotz einiger Fehler mag ich das Spiel immer noch sehr (ist immer noch in der oberen hälfte meines Rankings). Für mich einer der interessantesten Welten die ein FF je geschaffen hat. Ich bin bis heute noch traurig das die dlcs gecancelt wurden. Ich habe nämlich das Buch gelesen und fand die schon ziemlich gut. Außerdem hat das Spiel eines der besten Soundtracks die ein Spiel je hatte.
Ich habe nicht so positive Erinnerungen an das Spiel. Wie bei allen Spielen, die mich interessieren, versuche ich so wenig wie möglich mitzubekommen. News, Trailer usw. vermeide ich also möglichst. Der erste Trailer von Versus XIII hat mich so richtig auf das Spiel gehyped. Später habe ich nur die Umbenennung in FFXV mitbekommen, mehr aber auch nicht. Mit Kingslaive und dem "Anime" wurde mir dann schon sehr deutlich, dass meine Erwartungen nicht erfüllt werden, aber ich war weiterhin offen für FFXV. Leider hat das Spiel die düstere Atmosphäre von Kingslaive nicht weiter geführt, Noctis' Reaktion auf den Tod seines Vaters war für mich zu kurz und unemotional, Lunafeyas Auftritte waren kaum vorhanden und die Gesamtstory zu oberflächlich. Der Soundtrack und das Kampfsystem habe mir dahingegen sehr gefallen. Es muss an dieser Stelle auch gesagt werden, dass ich das Spiel kurz nach Launch auch durchgespielt habe und die DLC's etc. nicht mitgenommen habe. Falls es ein Remaster oder ähnliches geben würde, mit allen DLC's sowie den gestrichenen Inhalten und ein paar Storyänderungen wäre ich auf jeden Fall dabei.
PS: Ich bin gespannt, wie Nomura die VersusXIII-Inhalte in KH4 verbauen wird und welche es seien werden.
PPS: Ich will hiermit keine Diskussion loslösen, aber ich wäre sehr interessiert an ein neues FF, welches unter der Leitung von Nomura entsteht.
Ein sehr gutes Spiel, das einen sehr guten Cast hatte. Die Chemie der Jungs hat super funktioniert und am Abend bei einem gemeinsamen Lager etwas zu kochen hat sich einfach richtig angefühlt. Leider wurde die Geschichte etwas holprig erzählt und zum Ende fühlte es sich irgendwie nicht richtig an. Hätte man sich noch ein Jahr mit der Entwicklung Zeit gelassen wäre sicher ein homogeneres Gesamtpacket entstanden. Trotzdem ein klasse Spiel, hätte Bock auf einen zweiten Durchgang. Hab auf der Switch auch FF 15 Pocket gespielt...