Das neueste Gacha-Kartenspiel von Bandai Namco ist vor wenigen Tagen erschienen und nach ersten Eindrücken wirken Fans etwas gespalten gegenüber Digimon Alysion für iOS und Android.

Gelobt wird vor allem das Kern-Gameplay des digitalen Kartenspiels, das überzeugt. Entsprechend positiv fallen die Bewertungen im Google Play Store aus: Derzeit sind es 4,6 von 5 Sternen. Fans loben vor allem die gelungene Umsetzung des Kartenspiels sowie die Illustrationen und die ansprechenden Kampfeffekte.

Technische Probleme sorgen für Frust, die englische Synchronisation für Kopfschütteln

Jedoch musste das Spiel kurz nach dem Start bereits über viele Stunden offline genommen werden: Am 26. November 2026 führte Digimon Alysion um 13:40 Uhr (UTC+8) eine Notfallwartung mit einer Dauer von knapp 14 Stunden durch.

In dieser Notfallwartung wurden zahlreiche Probleme beim Battle Pass, bei den Karten, den CP-Kosten für Shiny-Karten und dem Verlust des Spielfortschritts behoben. Nur wenige Stunden später folgte am 27. November 2026 eine weitere Wartung mit einer Dauer von drei Stunden, welche Fehler bei Karteneffekten, dem Kartenzerlegen und weiteren Spielabläufen behob.

Dazu kommen vor allem auf Social Media spöttische und negative Kommentare über die Leistung abseits des Kartenkampfes: Die Animationen in den Storyabschnitten wirken steif und technisch veraltet. Hauptkritikpunkt ist jedoch die englische Synchronisation, die von den japanischen Originalsprechern übernommen wurde.

Dadurch sind viele englischsprachige Abschnitte nur schwer verständlich oder kaum nachvollziehbar, was oft unfreiwillig komisch wirkt. Lediglich die englischen Untertitel ermöglichen es Spielerinnen und Spielern, der Handlung zu folgen. Zwar ist ein Wechsel auf die japanische Synchronisation möglich, dann werden aber nur japanische Untertitel eingeblendet.

Einige Fans zeigen sich grundsätzlich enttäuscht über Bandai Namcos Umgang mit der Marke, insbesondere nach dem für uns „herausragenden“ Digimon Story: Time Stranger für PCs und Konsolen, das sowohl alteingesessene Fans als auch Neulinge abholen konnte.

Denn nicht nur Digimon Alysion startete durchwachsen, auch das am 15. Juli 2026 erschienene Idle-Monster-Raising-RPG Digimon Up! litt unter Startschwierigkeiten und die Qualität des Spiels wird unter Fans kontrovers diskutiert. Dazu kommt die kurze Laufzeit des Spiels Digimon ReArise, welches nur von Ende 2019 bis April 2022 online blieb. All dies sorgt nicht für Vertrauen in die aktuellen Digimon-Mobile-Spiele.

Bildmaterial: Digimon Alysion, Bandai Namco