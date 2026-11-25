Mehr als 30 Jahre nach ihrer ursprünglichen Veröffentlichung feiern zwei eher unbekannte Super-Nintendo-Spiele ihr Comeback. Edia hat mit Kendo Rage 1&2 eine neue Spielesammlung angekündigt, die am 18. März 2027 für PlayStation 5, Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen soll.

Die Sammlung beinhaltet das ursprünglich 1993 veröffentlichte Kendo Rage sowie dessen 1995 erschienenen Nachfolger. Während es der erste Teil damals immerhin noch nach Nordamerika schaffte, blieb der zweite Teil ausschließlich Japan vorbehalten. In Europa erschien keines der beiden Spiele.

Zwei Spiele, zwei unterschiedliche Genres

Das vom japanischen Studio Affect entwickelte Kendo Rage ist ein klassischer 2D-Action-Plattformer. Im Mittelpunkt steht die junge Kendo-Kämpferin Mai Tsurugino, die sich übernatürlichen Kreaturen und Dämonen entgegenstellt. Dabei kämpft ihr euch durch verschiedene Level, erledigt Gegner und stellt euch verschiedenen Bossen.

Der zweite Teil, der in Japan den vollständigen Titel Makeruna! Makendō 2: Kimero Youkai Souri trägt, schlägt hingegen eine ganz andere Richtung ein.

Statt eines weiteren Action-Plattformers erwartet euch ein klassisches 2D-Kampfspiel im Stile von Street Fighter. Die Hauptrolle übernimmt diesmal Hikari Tsurugino, die jüngere Schwester von Mai. Neben der ursprünglichen Super-Famicom-Version erschien der zweite Teil später auch für PlayStation.

Interessanterweise brachte die vergleichsweise kurzlebige Videospielreihe sogar eine eigene Anime-OVA hervor, in der die beiden Schwestern eine zentrale Rolle spielen.

Japan bekommt eine physische Sammleredition

In Japan wird Kendo Rage 1&2 sowohl digital als auch physisch erhältlich sein. Die Standardedition kostet inklusive Steuern 8.580 Yen, während für die physische Special Edition 16.280 Yen fällig werden.

Letztere beinhaltet neben dem eigentlichen Spiel einen großes Poster im Stil eines nachgebildeten Werbeplakats, eine Soundtrack-CD sowie eine Nachbildung des damaligen Werbeflyer.

Ob und in welcher Form die Sammlung auch hierzulande erhältlich sein wird, geht aus der bisherigen Ankündigung noch nicht hervor. Einen ersten Ankündigungstrailer hat Edia bereits veröffentlicht.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Edia, Kendo Rage 1&2