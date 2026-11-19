Grand Theft Auto VI ist endlich erschienen und während sich SpielerInnen weltweit durch den fiktiven Bundesstaat Leonida kämpfen, sorgen in Japan bereits einige ungewöhnliche Entdeckungen für Gesprächsstoff.

Schon vor wenigen Tagen hatten wir darüber berichtet, dass GTA VI in Japan möglicherweise zensiert erscheint. Darauf deuteten unter anderem die Altersfreigabe und die im Vergleich zu anderen Regionen etwas geringere Installationsgröße hin.

Jetzt scheint sich dieser Verdacht zumindest teilweise zu bestätigen. Und die Umsetzung ist durchaus kurios.

Ein schwarzer Tanga statt vollständiger Nacktheit

Wie mehrere japanische SpielerInnen in sozialen Netzwerken berichten, wurde die Darstellung männlicher Nacktheit offenbar angepasst.

Wer beispielsweise Protagonist Jason unter die Dusche schickt, bekommt in der japanischen Version einen etwas anderen Anblick geboten. Während Jason in internationalen Fassungen vollständig nackt duscht, trägt er in Japan einen knappen schwarzen Tanga.

Auch bei anderen männlichen Charakteren scheint Rockstar ähnlich vorzugehen. Ein weiterer Beitrag zeigt einen NPC, der während einer Zwischensequenz ebenfalls mit entsprechender Unterwäsche bekleidet ist, obwohl er in anderen Versionen unbekleidet auftritt.

Die Änderungen dürften mit den japanischen Jugendschutzbestimmungen zusammenhängen. Eine offizielle Erklärung von Rockstar liegt dazu allerdings nicht vor.

Nicht das erste GTA mit Anpassungen

Regionale Zensur ist in Japan keineswegs ungewöhnlich. So erschien Dying Light: The Beast dort mit weniger expliziter Gewalt und ohne Nacktheit. Auch Ubisoft musste Assassin’s Creed Shadows trotz CERO-Z-Freigabe inhaltlich entschärfen.

Rockstar hat damit Erfahrung. So wurde beispielsweise die berüchtigte Folterszene aus GTA V für die japanische Veröffentlichung verändert. Ob GTA VI neben der Darstellung von Nacktheit noch weitere Unterschiede aufweist, ist derzeit nicht vollständig bekannt. Da das Spiel gerade erst erschienen ist, dürften in den kommenden Tagen weitere Details ans Licht kommen.

Grand Theft Auto VI* erschien gestern, am 19. November, für PlayStation 5 und Xbox Series.

via Eurogamer, Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games