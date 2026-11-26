Wenn heutzutage ein Videospiel von FromSoftware inspiriert ist, dürfte man in erster Linie an Dark Souls und dessen zahlreiche Nachahmer denken. Das gerade einmal zweiköpfige Entwicklerteam von Freshly Baked Games hat sich hingegen an einem deutlich älteren Werk der japanischen Entwicklerschmiede orientiert – und feiert damit beachtliche Erfolge.

Gemeinsam mit Publisher Future Friends Games hat man bekannt gegeben, dass sich das Retro-Action-RPG Queen’s Domain innerhalb von nur 24 Tagen über 300.000 Mal verkauft hat. Bereits innerhalb der ersten fünf Tage konnte man die Marke von 100.000 verkauften Einheiten knacken.

Zurück zu den Anfängen von FromSoftware

Lange bevor FromSoftware mit Dark Souls ein ganzes Subgenre prägen sollte, feierte das japanische Unternehmen im Dezember 1994 mit King’s Field für die erste PlayStation sein Videospieldebüt. Das Rollenspiel aus der Ego-Perspektive zeichnete sich durch ein gemächliches, aber anspruchsvolles Kampfsystem und eine Spielwelt aus, die ihre Geheimnisse nicht gerade bereitwillig preisgab.

Genau diese Philosophie greift Queen’s Domain auf. Statt die betagte Vorlage optisch zu modernisieren, setzt man ganz bewusst auf eine nostalgische Low-Poly-Ästhetik und ein vergleichsweise kompromissloses Spielerlebnis.

Auf der Insel Neasied begebt ihr euch auf die Suche nach eurem verschwundenen Vater. Eine zentrale Rolle nimmt dabei das heilige Schwert Endu ein, mit dessen Hilfe ihr euch durch die Luft bewegen könnt. Mithilfe gesammelter Wind-Edelsteine lässt sich die Reichweite dieser Fähigkeit erweitern, wodurch sich auch in bereits besuchten Gebieten neue Wege eröffnen.

Entdeckerfreude statt moderner Komfortfunktionen

Im Mittelpunkt steht dabei nicht ausschließlich der hohe Schwierigkeitsgrad, sondern vielmehr die eigenständige Erkundung der Spielwelt. Sich an einen vermeintlich unerreichbaren Ort zu erinnern und Stunden später einen Weg dorthin zu finden, ist ein wesentlicher Bestandteil des Spielerlebnisses.

Der Erfolg von Queen’s Domain zeigt jedenfalls, dass auch abseits der zahlreichen Soulslikes noch ein beachtliches Publikum für die frühen Designphilosophien von FromSoftware existiert. Queen’s Domain ist für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PCs via Steam erhältlich.

Der Launch-Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Future Friends Games, Freshly Baked Games, Queen’s Domain