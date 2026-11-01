Neues „Monster Hunter“ hinterlässt guten Ersteindruck – doch eine Sache wird oft bemängelt

Monster Hunter: Outlanders startete am 29. Oktober 2026 weltweit für iOS und Android. Das Free-to-play-Survival-Hunting-Action-RPG mit Gacha-Elementen kommt gut an – sowohl bei langjährigen Fans der PSP- und PS-Vita-Titel als auch bei neuen Fans.

Entwickelt wurde das Spiel vom Tencent-Studio TiMi Studio Group unter Lizenz und Aufsicht von Capcom. Weltweit veröffentlicht es Level Infinite. Ein besonderes Highlight ist die offene Welt Aesoland mit Biomen wie Wald, Sumpf und Wüste.

Auch der Echtzeit-Koop-Modus für bis zu vier Jäger sowie die Solo-, Gilden- und Team-Optionen kommen gut an. Schon zum Start bietet das Spiel einiges an Inhalten, darunter acht Waffentypen und laut Fan-Wiki 59 bestätigte Monster, davon 23 Radiant-Arten.

Ein vollwertiges Monster Hunter auf dem Handy

Ein Fan auf Reddit ist besonders angetan davon, dass es – abgesehen von den Ablegern für Nintendo Switch – endlich wieder ein echtes mobiles Monster Hunter gibt. „Ich erinnere mich noch gut an die Anfänge, als ich Monster Hunter mobil gespielt habe, etwa bei Dynamic Hunting. Aber tief im Inneren habe ich mir immer gewünscht, eines Tages ein vollwertiges Jagderlebnis auf dem Handy zu haben. Dieser Tag ist endlich da, und es fühlt sich großartig an. Es gibt mir definitiv dasselbe glückliche Gefühl wie damals, als ich Monster Hunter Freedom auf der PSP gespielt und mich in die Reihe verliebt habe“, schreibt er.

Allgemein scheint das Spiel in den entsprechenden Mobile-Subreddits gut anzukommen. Die Grafik sei mit das Beste, was man auf Smartphones zu sehen bekomme, und auch das Kampfsystem sei „cool“ und „einen Versuch wert“.

Gacha wird kritisiert

Kritik kommt vor allem von jüngeren Monster-Hunter-Fans, insbesondere von denen, die mit Monster Hunter World und Wilds zur Reihe gestoßen sind. Bemängelt werden – fast schon erwartbar – das Gacha-System und die begrenzten F2P-Energieressourcen. Gacha-Mechaniken kommen beim Ziehen von Abenteurern und Begleitern zum Einsatz. Ausrüstung im neuen Mobile-Ableger wird erspielt.

Weitere Kritikpunkte sind das Fehlen einer PC-Version, obwohl es dort bereits mehrere Millionen Monster-Hunter-Fans gibt. Dazu kommt der Einsatz generativer KI. Kurz zusammengefasst: Monster Hunter könnte für Gacha- und Mobile-Fans zu sehr Monster Hunter sein, für Monster-Hunter-Fans hingegen zu sehr Gacha und Mobile.

Bildmaterial: Monster Hunter Outlanders, Tencent, TiMi Studios, Capcom