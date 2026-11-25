Atlus hat einen weiteren Schwung an Informationen zum kommenden Persona 4 Revival veröffentlicht. Neben der Vorstellung einiger Charaktere und ihrer japanischen SynchronsprecherInnen geht man diesmal auch auf eine spielerische Neuerung des Remakes ein: die zusätzlichen Social-Link-Fähigkeiten.

Ähnlich wie in Persona 5 werdet ihr für die Vertiefung eurer Beziehungen zu anderen Charakteren künftig mit besonderen Fähigkeiten belohnt, die euch sowohl im Kampf als auch im Alltag Vorteile verschaffen. Eine dieser Fähigkeiten sorgt unter japanischen Persona-Fans allerdings bereits für einige amüsante Diskussionen.

Dojimas ganz besondere Massage?

Die Rede ist von Ryotaro Dojima, dem Onkel des Protagonisten. Sobald ihr mit ihm Social-Link-Rang 3 erreicht, schaltet ihr die Fähigkeit „Workaholic“ frei.

Normalerweise bleibt euch nach der Rückkehr aus der TV-Welt nur noch der Gang ins Bett. Dank Dojimas Fähigkeit könnt ihr allerdings auch an solchen Abenden noch verschiedenen Aktivitäten zu Hause nachgehen und beispielsweise eure Sozialwerte verbessern.

Fans von Persona 5 dürfte das bekannt vorkommen. Dort konntet ihr auf der höchsten Vertrautenstufe von Sadayo Kawakami (die Lehrerin) eine spezielle Massage in Anspruch nehmen, die es euch ermöglichte, selbst nach einem Ausflug ins Metaverse abends noch das Haus zu verlassen.

Japanische Fans tauften Dojimas neue Fähigkeit deshalb kurzerhand „Dojima’s Special Massage“. Einige scherzen sogar darüber, dass der Ermittler seinen Neffen künftig ebenfalls im Dienstmädchen-Outfit massieren könnte.

Natürlich gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass Atlus tatsächlich etwas Derartiges geplant hat. Praktisch dürfte die Fähigkeit aber allemal sein, zumal sie vergleichsweise früh im Spiel verfügbar wird.

Weitere Vorteile für Alltag und Kämpfe

Atlus stellte außerdem zwei weitere Social-Link-Fähigkeiten vor, die ebenfalls auf Rang 3 freigeschaltet werden. Ai Ebiharas Fähigkeit „The Shape of Kindness“ ermöglicht es euch, die Sozialwerte Ausdruckskraft und Verständnis schneller zu steigern.

„Let’s Speak Up“ von Kou Ichijo beziehungsweise Daisuke Nagase bietet hingegen einen Vorteil im Kampf. Wenn sich ein Gruppenmitglied schützend vor den Protagonisten stellt, besteht die Chance, dass dessen Angriffskraft für drei Runden erhöht wird.

Damit übernimmt Persona 4 Revival ein beliebtes Element aus Persona 5, das den Aufbau sozialer Beziehungen auch spielerisch noch lohnenswerter macht.

Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam und Microsoft Store. Bei Amazon* könnt ihr physisch vorbestellen, auch für PS5. Zum Start wird das Rollenspiel außerdem im Game Pass verfügbar sein. Die „Switch 2“-Version folgt am 20. Mai. Das Rollenspiel wird zudem über Game Pass verfügbar sein.

via Automaton Media, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio