Nintendo hat mal wieder ein neues kostenloses Update für Mario Kart World veröffentlicht. Und diesmal fällt der Umfang durchaus üppig aus. Mit der ab sofort verfügbaren Version 1.9.0 spendiert Nintendo dem Fun-Racer gleich acht neue Streckenvarianten, zwei zusätzliche Rallyes für den K.-o.-Tour-Modus sowie eine praktische neue Funktion im Hauptmenü.

Die neuen Strecken basieren dabei auf bereits bekannten Schauplätzen, bieten allerdings alternative Streckenführungen und damit neue Herausforderungen.

Acht neue Streckenvarianten und zwei weitere Rallyes

Konkret erwarten euch neue Varianten der Strecken Fliegende Festung, Glühheiße Wüste, Salzwasser-Serpentinen, DK Alpin, Koopa-Strand, Shy Guys Basar, Mario Bros.-Piste und Wario-Arena. Diese stehen euch in VS-Rennen, im Zeitfahren sowie bei Online- und lokalen drahtlosen Rennen zur Verfügung.

Für die K.-o.-Tour kommen außerdem die Feder-Rallye und die Glückskatzen-Rallye hinzu. Voraussetzung dafür ist lediglich, dass ihr zuvor bereits eine andere Rallye gespielt habt.

Eine besonders praktische Neuerung findet sich im Hauptmenü. Dort könnt ihr ab sofort auf Wiederholungen eurer Rennen und Schlachten zugreifen, die automatisch gespeichert werden. Ist der Speicher voll, werden die ältesten Aufzeichnungen überschrieben.

Weitere Verbesserungen im Detail

Auch der Modus „Freies Fahren“ erhält eine kleine, aber willkommene Neuerung. Die Missionen der P-Schalter lassen sich jetzt auch beim gemeinsamen Online-Spielen, im lokalen drahtlosen Modus und bei LAN-Partien absolvieren.

Darüber hinaus hat Nintendo den Zuschauermodus überarbeitet, die Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Items angepasst und einige Streckenführungen verändert. So lassen sich beispielsweise auf mehreren Verbindungsstrecken zu den Cheep-Cheep-Kaskaden jetzt auch die Routen über den Fluss befahren.

Eine ganze Reihe an Fehlerbehebungen rundet das Update ab. Diese betreffen unter anderem die Kamerafunktion, den Einsatz verschiedener Items sowie unbeabsichtigte Kollisionen. Alle Punkte aus dem Update könnt ihr hier nachlesen.

Zur Vorstellung der Neuerungen hat Nintendo auch einen frischen Trailer veröffentlicht. Mario Kart World ist exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Mario Kart World, Nintendo